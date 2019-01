La joie des Lillois après leur succès contre Amiens — F.Lo Presti/AFP

Après 21 journées, le club est lancé sur des bases très élevées.

Deuxième de Ligue 1 avec 40 points au compteur, le Losc peut clairement viser le podium.

Tous les indicateurs sont au vert pour la sensation de la saison

Bien sûr, tirer des conclusions hâtives après une victoire contre une équipe qui joue le maintien semble un brin prématuré. Il n’empêche que le succès du Losc vendredi soir contre Amiens (2-1) aura été riche d’enseignements. Pas forcément dans la manière plutôt poussive. Mais après 21 journées, le deuxième de Ligue 1 résiste toujours à la pression au point de se demander ce qui pourrait vraiment arrêter la sensation de la saison 2018/2019.

🔴⚪👊🔴⚪ C'EST FI-NI. Le LOSC s'impose avec le ❤ face aux Amiénois !



Si vous deviez résumer ce #LOSCASC en un mot, ce serait lequel ? Dites-nous 👇👇👇👇 pic.twitter.com/8Z5S7zP6nv — LOSC (@losclive) January 18, 2019

Un temps de passage prometteur. Avec 40 points au compteur après 21 journées, le Losc fait déjà mieux que son total de la saison dernière finie avec 38 unités et une 17e place finale. Plus largement, le Losc est surtout sur les bases de ses meilleures saisons des dix dernières années. L’année du doublé en 2011, Lille avait 41 points après 21 journées. Et quand le Losc avait fini troisième en 2012 et en 2014, il avait respectivement 39 et 40 points au même stade de la saison.

40 - Lille affiche 40 points après 21 matches de Ligue 1 cette saison. Le Losc a toujours terminé sur le podium les 7 fois où il a affiché au minimum ce total à ce stade de la saison (en comptant 3 points pour une victoire). Signe. pic.twitter.com/YbWSAQEMLK — OptaJean (@OptaJean) January 18, 2019

Bref, cette saison Lille est sur des bases élevées qui devraient lui permettre d’avoir une bonne surprise en mai prochain. « On fait tout pour aller le plus loin possible tête baissée. Quand on n’aura plus d’oxygène, on relèvera la tête et on verra où on en est », image Jerémy Pied, le défenseur d’un Losc qui respire à pleins poumons

Des creux qui ne durent jamais très longtemps. Si Lille est aussi haut en janvier, il le doit aussi à sa régularité. En Ligue 1, le club n’a jamais enchaîné deux défaites d’affilée depuis le début de saison. Sa plus longue période de disette remonte à novembre où le club avait enchaîné quatre matchs de suite sans victoire. Et en battant Amiens vendredi, les Lillois ont stoppé une série de quatre matchs d’affilée sans succès à domicile. Preuve que cette saison, le doute ne reste jamais très longtemps dans la tête d’une équipe lancée sur les chapeaux de roues en 2019 avec trois victoires en trois matchs toutes compétitions confondues.

La confiance s’accumule. Après avoir surpris tout le monde en début de saison, le Losc s’est pris au jeu et ne s’étonne même plus de jouer l’Europe. La confiance est là et bien là comme en témoigne le scénario du match d’Amiens. Mené au score, Lille a réussi à renverser la situation pour la première fois depuis la première journée et un succès contre Rennes (3-1). « On ne s’est jamais caché. Notre pression à nous, c’est de continuer comme ça. On a confiance en nous mais il faut garder de l’humilité pour ne surtout pas se faire avoir d’ici la fin du championnat », prévient Jérémy Pied, conscient que le chemin est encore long mais déjà bien dégagé quand même.

Des cadors en galère. Monaco qui lutte pour le maintien, Marseille en pleine crise de résultats. Des quatre premiers de la saison dernière, deux ont déjà perdu pied. Paris hors concours, il reste Lyon qui aura sans doute vite la tête ailleurs dans un mois avec sa double confrontation en Ligue des champions contre Barcelone. Le Losc a donc un vrai coup à jouer pour se faire une place sur le podium. Surtout s’il négocie bien son déplacement à Marseille vendredi prochain. Une rencontre qui pourrait déjà être un premier vrai tournant de la saison.