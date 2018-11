Qui a dit: «L'OL est un petit club de province qui essaie d'exister en L1»?

On aime Jean-Michel Aulas d’amour, surtout quand sa mauvaise foi n’a d’égale que la capacité de Bruno Genesio à changer de schéma tactique au cours d’une même rencontre. Le président de l'OL a encore franchi un palier dans le n'importe quoi au micro de RMC quand il a été interrogé sur le début de saison pour le moins chaotique de son club en L1.

Ce n’est pas possible de tout gagner, sauf quand on s’appelle le PSG, quand on est, comme nous le sommes, un petit club de province qui essaie d’exister sur le plan national mais aussi en Ligue des champions… Ce n’est pas parfait certes, je ne dis pas le contraire. Ce n’est pas seulement avec l’Olympique Lyonnais qu’il y a beaucoup de points d’écart, mais avec tous les autres clubs. Je regarde la deuxième place, on est à deux points. Sur la première partie de championnat, ce n’est pas formidable mais on est dans la course. »