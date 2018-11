VIDEO. Espagne: Malgré le retour de Messi, le Barça en prend 4 à domicile face au Betis Séville

Le Betis s'impose au Camp Nou — SIPA

Une bonne et une mauvaise nouvelle pour le Barça. Le leader de la Liga a retrouvé sa star Lionel Messi, blessé depuis plusieurs semaines, auteur d'un doublé face au Betis Séville. Mais malgré ça, les Blaugrana ont perdu ce match pour la première fois de la saison à domicile (3-4). Un résultat assez improbable qui laisse le Barça en tête mais seulement un point devant l'Atletico et Alavès et à portée de l'Espanyol, qui joue à 18h30 à Séville.

Au passage, on remarque qu'un des buteurs de la rencontre et le milieu prêté par le PSG Giovanni Lo Celso, bien aidé il est vrai par Ter Stegen.

[📺 RÉSUMÉ VIDÉO] 🇪🇸 #LaLiga

🔥 Le FC Barcelone s'incline 4-3 à domicile contre le Betis Séville !

👊 Messi s'est pourtant offert un doublé pour son retour

😵 Une énorme boulette de Ter Stegen !https://t.co/3cZ5CgxDNx — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 11, 2018