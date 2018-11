Usain Bolt en Australie, c'est fini... La Foudre n'a pas trouvé d'accord avec les Central Coast Mariners

Usain Bolt ne commencera pas sa carrière de footballeur professionnel avec les Central Coast Mariners, en Australie. L’ancien sprinteur a vu sa période d’essai à durée indéterminée être rompue « avec effet immédiat » par l’emblème australien. Nouveau coup dur pour la Foudre​, donc.

Après des essais avortés en Allemagne, en Afrique du Sud et en Norvège, l’apprenti attaquant n’avait jamais semblé aussi près d’accomplir son rêve d’enfant. Numéro 95 sur le dos, référence à son record sur 100 m (9.58), il avait notamment réussi un doublé pour son premier match comme titulaire, en amical, le 12 octobre.

Here it is, @usainbolt, the footballer, scores his maiden Mariners goal. What a moment! Don't think limits! ⚡️ #SWSvCCM #CCMFC 🎥@FOXFOOTBALL pic.twitter.com/X7zrqmrYCZ