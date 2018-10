Tennis: L'ancien grand espoir australien Todd Reid est mort à 34 ans

L'Australien Todd Reid, champion junior à Wimbledon en 2002 à une époque où les observateurs du tennis lui prédisaient un brillant avenir, est décédé à l'âge de 34 ans, annonce vendredi la presse locale. Les causes du décès n'ont pas été précisées, la presse assurant qu'il n'y avait pas de circonstances suspectes.

Après son titre juniors dans le temple du tennis en 2002, Todd Reid s'était lancé la même année sur le circuit professionnel. En janvier 2004, il avait obtenu son meilleur résultat en atteignant les 16es de finale de l'Open d'Australie, où il avait été battu par le futur vainqueur du tournoi, Roger Federer.

Very saddened to hear the news of the passing of Todd Reid. We never know how much someone can be suffering. Prayers for Todd and his family. #RIP #tennisfamily @ATPWorldTour @TennisAustralia @beyondblue