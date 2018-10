Judo: «C’est fatigant de le cacher», la Française Amandine Buchard révèle son homosexualité au grand jour

Amandine Buchard aux championnats du monde de Bakou. — Mladen ANTONOV / AFP

La judokate française Amandine Buchard a décidé de faire son coming out en révélant au grand public sa relation avec une autre professionnelle du judo, Nieke Nordmeyer, une allemande qui combat dans la même catégorie des -52 kg avec laquelle elle s’est mariée en août dernier.

« C’est fatigant de le cacher [son homosexualité]. On n’est pas soi-même, on vit dans le mensonge et je déteste ça, explique-t-elle dans les colonnes du Parisien. Les gens parlent beaucoup quand ils sont dans le questionnement, surtout dans le monde du judo qui se nourrit de potins. Ils ne sont plus des parasites à partir du moment où ils savent. Après, on m’accepte comme je suis ou pas. »

Réagissant sur cette annonce officielle, Amandine Buchard a précisé que « cela a étonné certaines personnes, mais on ne m’a jamais traitée de sale homo. C’est plus difficile à accepter pour ma famille. D’ailleurs, on ne se parle plus avec ma mère. Vous savez, on est beaucoup chez les femmes à avoir cette orientation sexuelle dans le judo. Il y a aussi beaucoup d’homos dans le sport de haut niveau qui se cachent. »

Un combat particulier

Opposée à sa femme lors d’un combat au Grand Prix de Düsseldorf, en février 2017, la judokate de 23 ans raconte à nos confrères ce match pas comme les autres : « Ça reste un moment très particulier. On pouvait se retrouver en quarts de finale et ça a été le cas. D’habitude, je regarde mes adversaires dans les yeux. Là, je ne pouvais pas. J’avais peur de lui faire mal. Sur une action, elle est tombée dans les pommes, sa tête avait percuté le tapis. Je la vois à terre, sans bouger, et j’ai un coup de panique. Je me dirige vers elle, l’arbitre me stoppe avant qu’elle ne reprenne ses esprits. On a fini le combat, que j’ai gagné. Notre plus grand rêve est d’être ensemble sur un podium olympique. »