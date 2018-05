FC Nantes: Gourvennec à Nantes? «C'est très compromis», confie un proche du dossier

Jocelyn Gourvennec. — NICOLAS TUCAT / AFP

Jocelyn Gourvennec était en discussions avancés avec le FC Nantes depuis plus de quinze jours.

Mais l'ancien technicien de Bordeaux ne devrait finalement pas devenir l'entraîneur des Canaris.

Le dossier a plus que du plomb dans l’aile. Comme l’écrit L’Equipe ce mercredi après-midi, Jocelyn Gourvennec, en discussions avancées avec la direction du FC Nantes depuis plus de 15 jours, ne devrait finalement pas prendre la succession de Claudio Ranieri.

Les négociations, qui s’étiraient de manière anormalement longue, devraient s’arrêter entre les deux parties en raison de plusieurs points de désaccord.

Tout d’abord, la durée du contrat. Le président Kita souhaitait engager Gourvennec et son staff pour deux ans alors que l’ancien Girondin et son agent Jean-Pierre Bernès voulaient trois ans.

La volte-face incompréhensible de Kita !

Autre très gros point de divergence : le staff. Waldemar Kita a d’emblée émis des doutes sur l’adjoint historique de Gourvennec, Eric Blahic. Le président nantais a demandé que le staff (Gourvennec, Blahic et Plantet) soit étoffé. Jocelyn Gourvennec avait dans un premier temps les coudées franches pour le compléter (un deuxième adjoint en plus d’Eric Blahic, un deuxième préparateur physique en plus de Kevin Plantet et un coach des gardiens de but). « Puis, lundi après-midi, Kita a changé d’avis, il a décidé que c’est lui qui s’occupait de trouver les hommes pour compléter le staff », raconte un très proche du dossier. Une volte-face qui a considérablement refroidi l’ancien technicien de Guingamp.

« Le dossier est devenu très compliqué, expliquait en tout début d’après-midi un autre proche du dossier. Gourvennec à Nantes, c’est très compromis. » Voire totalement mort selon les derniers éléments…

Gerard Lopez a des offres…

Le président Kita va donc devoir se pencher sur une autre piste. Va-t-il relancer celle menant à l’Espagnol Gerard Lopez ? Ce n’est encore pas le cas, selon les informations de 20 Minutes. L’ancien entraîneur de la réserve de Barcelone, reçu deux fois par la direction du FCN, a des contacts sérieux avec le club espagnol de Gerone et le club bulgare de Ludogorets.

Enfin, la piste du Portugais Miguel Cardoso (lui aussi vu par WK) pourrait aussi être réactivée car elle avait séduit WK.

>> A lire aussi : Tout juste professionnel, le (très) jeune Abdoulaye Dabo prolonge déjà de deux ans

>> A lire aussi : Le jour où des fans nantais ont invectivé Dassault en plein conseil municipal à Corbeil-Essonnes