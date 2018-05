Roland-Garros: Le programme du dimanche 27 mai (1er tour)

Gaël Monfils aborde Roland Garros en pleine bourre sur terre battue (non c'est faux). — Giampiero Sposito/PACIFIC/SIPA

Les favoris en lice

Grigor Dimitrov va ouvrir le bal des favoris. Le 4e mondial affrontera Troickic, 89e et qui devrait être une formalité pour le Bulgare. Goffin, 9e mondial, jouera lui face à Robin Haase dans un match qui pourrait bien être le plus beau de la journée. Enfin c’est Alexander Zverev, tête de série numéro 2 du tournoi, qui bouclera la journée face à Berankis. Chez les femmes, le tableau est un peu moins copieux mais reste plutôt fort pour un premier dimanche avec Svitolina, 4e mondial et Venus Williams, 9e. Leurs deux matchs devraient être des formalités.

Les Français du jour

Alizé Cornet (32) - Sara Errani

Lucas Pouille (15) - Daniil Medvedev

Elliot Benchetrit - Gaël Monfils (32)

Kei Nishkori (19) - Maxime Janvier

Jennifer Brady - Amandine Hesse

Ivo Karlovic - Corentin Moutet

Gregoire Barrere - Radu Albot

Chloe Paquet - Pauline Parmentier

La météo

Préparez-vous à être saoulé dès le premier jour de Roland par les débats éternels sur l’absence de toit. Si en début de journée, le soleil devrait être au beau fixe, ça devrait très très sérieusement se gâter en milieu d’aprem, où Météo France nous annonce de violents orages autour de 15-16 heures. Pas de quoi pouvoir jouer sur les courts, donc…

Le match à suivre

Libérée, délivréééééééééééé, Alizé Cornet. La Française vient d’être blanchie après ses trois «no-show», elle peut donc s’aligner sur ce Roland. Et promis, on va voir une nouvelle Alizé. En tout cas si l’on en croit ce qu’elle a dit dans l’Equipe samedi. « J’ai gagné dix ans de fraîcheur. Je suis à nouveau une adolescente, je me réjouis de tout ce que je vois. Mercredi, j’étais sur le Chatrier, je me suis assise sur le banc, j’ai regardé autour de moi et j’ai kiffé ». Ce match du premier tour contre Errani, ancienne finaliste ici (2012), en début d’aprem, sera le bonbon de cette journée, croyez-nous.

Le Tweet

Vous pouvez nous faire croire que vous avez trouvé plus mignon que la fille de Serena dans les bras de Novak pour commencer ce Roland, mais on ne vous croira pas.

That time I met @djokernole you know my ole pal https://t.co/vl6mIJQ54Z pic.twitter.com/rHW0CL5jOd — Olympia Ohanian (@OlympiaOhanian) May 26, 2018

Le prono de la rédac

Ça sent la tendinite au poignet pour le pauvre Corentin Moutet, opposé à Ivo patator Karlovic. Mais le jeune Français va s’accrocher, s’accrocher, gagner les deux premières manches au tie-break et la troisième en prenant le service du Croate sur une double faute. On se retrouve sur herbe, Ivo.