Salah à Tsahal? Fan, le ministre israélien de la Défense rêve d'engager l'Egyptien

Salah Ballon d'or, Salah roi du monde, Salah qui règle les conflits diplomatiques… Donnez tous les pouvoirs à l’Egyptien. Même Avigdor Lieberman, le ministre israélien de la Défense réputé conservateur ultranationaliste, y est allé de son petit compliment, après la démonstration de Mohamed Salah face à la Roma, mardi. « Je téléphone sur le champ au chef d’état-major pour lui dire d’engager Mohamed Salah dans l’armée », a écrit Lieberman sur Twitter qui rêve d’un improbable transfert de la star égyptienne de Liverpool, après son nouveau doublé retentissant en Ligue des champions contre les Italiens.

Les chances que le rêve du ministre prenne forme sont toutefois minces. Le joueur,

alors au FC Bâle, avait en effet été accusé en 2013 d’avoir utilisé pour prétexte un changement de chaussures pour ne pas serrer la main des joueurs de l’équipe israélienne du Maccabi Tel Aviv avant un tour préliminaire de Ligue des champions.

