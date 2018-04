Premier League: Mohamed Salah élu meilleur joueur, pas de Français dans l'équipe de l'année

Inclinons-nous devant le talent de cet homme — Matt West/BPI/Shutterst/SIPA

En attendant - peut-être - le soulier d’or, Mohamed Salah a remporté son premier titre individuel de prestige en étant élu meilleur joueur de Premier League de l’année par ses pairs. Il a devancé, sans surprise, son principal rival et métronome de Manchester City, Kevin de Bruyne. Le troisième homme est Harry Kane.

Congratulations to @LFC's Mo Salah, crowned the Men’s PFA Players’ Player of the Year 👏🏆 #PFAAwards pic.twitter.com/fpvxwZgfdP — PFA (@PFA) April 22, 2018

« C’est un grand honneur, je suis très heureux. J’ai travaillé très dur pour gagner ça », a notamment déclaré l’Egyptien de Liverpool, successeur du Français N’Golo Kanté au palmarès.

Pas de Bleus dans l’équipe de l’année

Détrôné, l’international tricolore ne figure d’ailleurs même pas dans l’équipe de l’année en Angleterre, pas plus que Pogba, Lloris ou n’importe quel autre compatriote. Et au vu de la gueule de cette équipe, on ne trouve pas grand-chose à y redire.