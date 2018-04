VIDEO. D'une Zlatanade, il qualifie son équipe pour la finale de la coupe d'Allemagne

Jovic, buteur décisif. — Martin Meissner/AP/SIPA

Quand on pense à but et à Allemagne, on a tendance à visualiser une frappe de 30 mètres qui perce les filets. Peut-être lassé de ce cliché, Jovic, joueur de Francfort, a marqué un superbe but en demi-finale de la coupe d’Allemagne, d’une talonnade aérienne bien sentie.

[📺 RESUME VIDEO] 🇩🇪

🚀 L'Eintracht Francfort rejoint le Bayern Munich en finale de la Coupe d'Allemagne !

😍 Victoire 1-0 contre Schalke 04 grâce à un but exceptionnel !https://t.co/XknIBgQwhr — beIN SPORTS (@beinsports_FR) April 18, 2018

Une Zlatanade qui qualifie Francfort pour la finale face au Bayern. Amusant, vu que le futur coach bavarois, Kovac, est l’actuel entraîneur de Francfort et affrontera donc sa future équipe.

Ah et pour l’anecdote, la Bundesliga​ compte en réalité moins de buts de loin que la Série A, la Premier League et la Ligue 1. Stop aux clichés donc.