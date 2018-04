FFF: Malade, Le Graët pense être rétabli fin avril (et réitère sa confiance à Didier Deschamps)

Noël Le Graët — Francois Mori/AP/SIPA

Noël Le Graët ira bientôt mieux et c’est le patron de la FFF en personne qui le promet. Ce dernier a révélé dans les colonnes de L'Equipe soigner « une leucémie lymphoïde, la moins grave des leucémies », et pense pouvoir reprendre très rapidement ses fonctions.

« Je reçois des soins depuis début février. Je suis hospitalisé de temps en temps, je sors de temps en temps pour récupérer », déclare Le Graët​, qui avait vaincu un cancer début 2000. « Les analyses sont bonnes, j’ai confiance, les meilleurs spécialistes s’occupent de moi. Je vois le bout. Je pense être à nouveau en très bonne santé fin avril », poursuit-il.

Le Graët défend DD mais lui met quand même un peu la pression

En attendant, il n’a pas vraiment arrêté de travailler. La différence, c’est qu’il ne se déplace plus. Son bureau est chez lui et il reçoit tantôt des membres de son équipe, tantôt Didier Deschamps, à qui le boss de la fédé fait toujours confiance à 100 %.

« J’ai de l’estime pour l’homme et pour le travail qu’il fait avec beaucoup d’honnêteté intellectuelle. L’équipe de France progresse, même si ce n’est pas aussi vite que certains le souhaiteraient », explique Le Graët. Et de même - quand même - un peu la pression sur DD « On a été en quarts de finale au Brésil, en finale de l’Euro. J’aimerais que l’équipe de France confirme en étant demi-finaliste. »