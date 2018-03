FACEBOOK LIVE: Venez poser vos questions aux auteurs de «Révélations d'une révolution», le livre de Paris United

Unai Emery tente d'expliquer un truc à Neymar. — SIPA

Les supporters parisiens n’en dormaient plus depuis des semaines. Certains dirigeants du PSG non plus, a priori. Le collectif Paris United, qui est devenu en moins d’un an une source d’information de référence sur le club parisien, vient de sortir un livre très attendu sur les coulisses de la saison des joueurs d’Emery, de la remontada barcelonaise jusqu’au match aller contre le Real Madrid.

Révélations d’une révolution (Editions Amphora, 19,95 euros) n’épargne personne et éclaire d’une lumière crue les dysfonctionnements qui empêchent le PSG de remporter la Ligue des champions. 20 Minutes, qui vous a livré vous livre les bonnes feuilles du tome 1 en exclusivité, avant la sortie d’un second déjà en préparation, reçoit les auteurs du livre en Facebook live mercredi à partir de 11h dans ses locaux.

>> Envoyez-vos questions à Paris United -même si vous n'avez pas lu le livre, on se fera un plaisir de leur poser