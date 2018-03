Envahissement de terrain à Lille: «C'est inadmissible, c'est prendre en otage un club», s'énerve Gérard Lopez

Des supporters du LOSC ont envahbi la pelouse à l'issue du match contre Montpellier — F.Lo Presti /AFP

«Il fallait réagir rapidement et avec fermeté», a déclaré à l'AFP le président de Lille (L1) Gerard Lopez au sujet du dépôt de plaintes du club dimanche, au lendemain de l'envahissement de la pelouse par des supporters qui s'en sont pris aux joueurs. «On n'a pas voulu trop réagir dans l'urgence hier (samedi) et aujourd'hui (dimanche), on a décidé de déposer des plaintes après avoir échangé avec les autorités», a expliqué le propriétaire du club nordiste depuis Houston (Etats-Unis).

>> A lire aussi: Lille: «Ils sont en train de tuer notre club», pourquoi les supporters du Losc ont craqué

«On va essayer avec la justice d'établir les responsabilités. Une chose est sûre, il y aura zéro intransigeance (sic), car rien ne justifie ce genre de comportement. C'est inadmissible, c'est prendre en otage un club, des gens qui ne le méritent pas. Ceux qui ont fait ça ne sont pas des supporters», a estimé M. Lopez. Au coup de sifflet final de Lille-Montpellier samedi soir (1-1), des supporters du Losc ont pénétré sur la pelouse pour s'en prendre aux joueurs lillois, puis scander des messages hostiles: «Si on descend, on vous descend». Lille est 19e et avant-dernier.

Scène surréaliste au Stade Pierre Mauroy !

Envahissement de terrain, joueurs frappés et bagarre générale... 🥊😱#LOSCMHSC pic.twitter.com/JJEO4Hjwxj — beIN Ligue 1 Confo (@beINLigue1Confo) March 10, 2018

«Rien ne saurait justifier que l'on s'attaque ainsi à l'intégrité physique des joueurs», a souligné l'UNFP, syndicat des joueurs professionnels. La Ligue de football professionnel (LFP) a condamné «fermement les débordements» des supporters de Lille et a annoncé que ce dossier serait mis en instruction dès jeudi soir devant ses instances disciplinaires.

>> A lire aussi: Lille-Montpellier: Gérard Lopez, l'homme qui est en train de conduire le LOSC dans le mur

Le stade Pierre-Mauroy encourt une suspension à titre conservatoire le temps de l'instruction (en général trois semaines) avant des sanctions qui peuvent prendre la forme de match perdu, avec éventuellement d'autres matches à disputer sur terrain neutre et/ou à huis clos.