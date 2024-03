«L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. » Pendant longtemps, les visiteurs du Salon de l’agriculture se sont tenus à des années-lumière de ce dicton, et les travées du Parc des Expositions Porte de Versailles ressemblaient souvent à une sorte d’Oktoberfest de Munich option bottes de pailles, vaches et bouteilles de vin en rab, et vas-y que tu me remettras un petit jaune Michel, il n’est que 14 heures.

On n’ira pas jusqu’à dire qu’en 2024, il n’y a pas eu d’excès d’alcool ou que les 600.000 visiteurs se sont contentés de verre de lait et de cookies avant d’aller dormir à 19 heures. N’exagérons rien. Néanmoins, la consommation d’alcool semble avoir été un poil plus raisonnée que d’habitude, puisque l’édition de cette année ne compte aucun coma éthylique.

Bravo à tous les participants pour cet authentique exploit, puisque pour comparaison, 82 (!) comas avaient été recensés lors de l’édition 2023. Avouons donc qu’il y a eu du mieux. En même temps, certains se sont servis de leur bière pour asperger Marion Maréchal au lieu de la boire…