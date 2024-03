La guerre du lait n’aura pas lieu. Le numéro un mondial, Lactalis, et l’organisation rassemblant la majorité des éleveurs français qui la fournissent en lait ont annoncé, ce vendredi, avoir trouvé « un accord sur le prix du lait » pour le 1er trimestre 2024.

« Le prix pour les mois de janvier, février et mars est ainsi fixé à 425 euros » les 1.000 litres pour le lait de base, soit cinq euros de plus que la dernière proposition de l’industriel, selon un communiqué commun. Lactalis et l’Unell étaient en médiation depuis le 29 janvier.

Lactalis visé par des manifestants

Le conflit entre le leader français de l’agroalimentaire et l’Union nationale des éleveurs livreurs Lactalis (Unell), qui représente 60 % de ses fournisseurs de lait conventionnel, a nourri ces dernières semaines la colère des agriculteurs.

L’entreprise a été visée par plusieurs manifestations. Mardi encore, des membres de la Confédération paysanne ont investi son stand au Salon de l’Agriculture, pour dénoncer des prix du lait trop bas.

« Les parties saluent chacune cet accord partagé. Après plusieurs semaines de tensions et d’incertitudes, il doit permettre d’apporter de la sérénité pour construire l’avenir », est-il indiqué dans le communiqué.

La formule contractuelle prend en compte les coûts de production des éleveurs mais aussi les tarifs auxquels Lactalis parvient à vendre les produits issus de leur lait sur le marché national et à l’export.