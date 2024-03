Au Salon, le véto gère les pets (de vache) de travers et la « bobologie »

Etre véto au Salon de l’agriculture, c’est un peu comme être médecin aux JO, on fréquente la crème de la crème. « C’est ici qu’on voit les plus beaux animaux », admire Florian Granchi, vétérinaire rural à Saint-Grégoire, à côté de Rennes (Ille-et-Vilaine), et qui opère au salon depuis trois ans. Pour le hall 1 où sont présentés les ruminants (bovins, ovins, caprins) et porcs, ils sont seize praticiens en tout, organisés à raison de deux vétos tous les deux jours. Pour les seconder, il y a cinq étudiants en école vétérinaire qui tournent toutes les vingt-quatre heures.

Car, à l’instar des internes en médecine, à quoi servent les étudiants, si on ne peut pas leur refiler les tâches ingrates, à savoir les gardes de nuit ? Ce jeudi à midi, ce sont donc cinq étudiantes de Nantes qui ont pris leur quart en attendant de passer la nuit sur place. Evidemment elles ont des lits de camp dans leur local mais demeurent en alerte permanente.

Florian Granchi, dans le box fermé où il peut soigner les bêtes, dans un calme relatif. - G. Novello / 20 Minutes

Et si la pathologie est trop lourde, les vétérinaires restent joignables par téléphone. « Sur les neuf jours du salon, on est appelés une à deux fois après minuit », calcule Florian Granchi.

« Bobologie » et inquiétude des éleveurs

De fait, et il l’admet bien volontiers, lui et ses collègues gèrent surtout de la « bobologie » : « Des animaux qui mangent moins, des petits coups de chaud, des trucs comme ça. » Car « les éleveurs veulent que leur animal soit en pleine forme pour le concours et ils sont tout le temps derrière ». Et au moindre pet (de vache) de travers, ils appellent les vétos alors qu’ils ne daigneraient pas décrocher leur téléphone dans leur propre ferme. Mais rassure le vétérinaire, juché sur sa chaise haute devant le local de soins, « c’est calme cette année ». On se demande d’ailleurs s’il n’est pas plus sollicité par les journalistes que par les éleveurs.

Et si c’était « stressant la première année », Florian Granchi a pris le pli et revient volontiers chaque année : « L’ambiance est agréable et ça change d’être toujours dans les fermes. »