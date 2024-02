Lidl s’impose comme chouchou du Salon de l’agriculture

On ne sait pas si Lidl est l’enseigne préférée des Français, en tout cas les sacs Lidl sont les préférés des visiteurs du Salon de l’agriculture. On ne peut pas faire dix mètres sans en apercevoir un.

Et forcément, ça aimante les badauds vers le stand du distributeur situé dans le hall 1, porte d’entrée du salon. « On a été attirés par tous les gens qui ont des sacs », confirme Sylvie, venue avec sa belle-mère Joëlle et toute une smala de cousins et cousines. Même si elle est plutôt une cliente irrégulière – « une fois tous les trois mois » –, elle n’a pas résisté à l’appel du goodies.

Et devant le stand du distributeur dans le hall 1, c’est la cohue comme rarement dans d’autres lieux du salon, avec des attroupements soudains dès qu’un employé de Lidl commence à distribuer les fameux sacs. Angélique, venue du Pas-de-Calais pour la journée avec son fils Tony, en a pris « un pour [elle], pour [sa] mère et [sa] belle-mère ».

Angélique et son fils Tony et les fameux sacs Lidl. - G. Novello

« Les sacs Lidl, c’est un super coup de com', c’est complètement réussi », analyse Sylvie, qui a longtemps travaillé dans le financement des exploitations agricoles et qui vient en habituée sur le salon. Sac Lidl sous le bras, elle admire les coups marketing du distributeur (comme d’ailleurs 20 Minutes et ses Sudokus, mais c’est une autre histoire).

« Au moins, il y a de vrais morceaux de fromage »

Isabelle Schmidt, la directrice du service communication de la marque, se frotte les mains : « Tous les ans, nous en distribuons et c’est un succès. C’est le goodies parfait, il est utile, il nous ressemble et ainsi les clients apportent un morceau du message Lidl chez eux. »

D’autant que le sac est une édition spéciale pour le Salon de l’agriculture, donc possède en plus un petit côté premium.

Dès qu'une distribution de sac débute, l'attroupement est imédiat. - G. Novello

Mais Lidl, ce n’est pas que ça, c’est aussi des porte-clés et des masques moutons, que Tony va pouvoir ramener chez lui, et surtout de la dégustation. « Au moins, il y a des vrais morceaux de fromage, ce n’est pas riquiqui », se félicite Daniel, retraité normand, venue avec sa femme Michelle.

Cette dernière, qui exhibe avec fierté sa carte Lidl, est une cliente « convaincue » : « J’y vais au moins une fois par semaine. » D’ailleurs, le couple vient déguster les produits Lidl mais « on sait déjà que c’est bon ».

Seul distributeur du salon

Pour Isabelle Schmidt, la dégustation est partie intégrante de la stratégie, et notamment de la promotion du made in France vers lequel s’est tourné Lidl depuis 2012. « Dans nos magasins, il y a 90 % de produits de nos marques qui sont fabriqués en France, quand c’est plutôt l’inverse chez les autres distributeurs », explique-t-elle.

De fait, chaque jour, il y a 50 salariés de Lidl sur le stand mais aussi 20 producteurs en contrat avec Lidl qui viennent faire la promotion de leurs fromages, charcuteries, viandes et signifier que l’enseigne est du côté des agriculteurs et non contre eux.

Ce qui explique peut-être pourquoi Lidl est le seul distributeur présent au salon avec un stand somptueux (dont on ne connaîtra malheureusement pas le coût).

Et pourquoi il n’a été la cible d’aucune opération de contestation, comme ça a été le cas pour Lactalis. Carrefour avait bien prévu un stand en hall 4 mais ils ont annulé quinze jours avant l’ouverture, sans doute effrayés par les mobilisations paysannes.

Cela fait neuf ans que Lidl trône fièrement en hall 1 et tant que le distributeur a son totem d’immunité, il n’a pas l’intention de laisser sa place.