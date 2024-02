Le spectacle de la Garde républicaine ébouriffe le Salon de l’agriculture

«C’est vrai que c’est beau, commente Alain, venu de Bourgogne pour la journée avec sa femme Muriel. C’est un travail monstre et le dressage est impressionnant. » Difficile de ne pas être d’accord avec lui à la vue de la démonstration des tandems du régiment de cavalerie de la garde républicaine au Salon de l’agriculture (SIA).

Les quatre tandems au trop pic.twitter.com/Kt0r9XCAOq — Guillaume Novello (@MonsieurKo) February 28, 2024

Pour leur grande première porte de Versailles, ce mercredi après-midi, les quatre cavaliers et leurs huit chevaux ont fait grande impression auprès de la foule massée autour du manège du hall 6. Il faut dire que le spectacle est inédit.

Des enfants pas aussi disciplinés que les chevaux

Un cheval de tête, appelé « flèche », est mené par un cavalier qui monte un autre cheval juste derrière, le « porteur ». Toute la difficulté réside dans le fait de guider la « flèche » et de lui faire respecter à distance le bon alignement. Pas à la portée du cavalier du dimanche, comme le relève Alain qui monte de temps en temps, « pendant les vacances ».

Et la complexité redouble quand il s’agit de passer au trop puis au galop et d’enchaîner figures et croisements au rythme de la musique. Et c’est « voir les chevaux trotter » qu’a préféré Callie, 10 ans, venue avec ses cousines de 10 et 6 ans et sa grand-mère Monique. Celle-ci avoue ne pas avoir « vu grand-chose », occupée qu’elle était à surveiller ses petites-filles. « Mais j’arrive au bout de ma journée », souffle-t-elle, regrettant peut-être que les enfants n’aient pas un peu de la discipline des chevaux.