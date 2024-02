Au Salon de l’agriculture, ça débarque du Tarn ou des Vosges « pour 3 jours »

«Vraiment ? il y a des jeunes de province qui viennent à Paris juste pour le salon ? » Quand Aurélie, la maître d’hôtel qui sert cafés et viennoiseries aux journalistes pour qu’ils se sentent importants, nous met au courant de cet étrange phénomène, on a du mal à y croire. Selon la légende, le Salon de l’agriculture (SIA) était justement conçu pour que les petits enfants de la ville puissent voir les animaux en vrai. On nous aurait donc menti ? Mais surtout pourquoi les provinciaux viennent-ils à Paris voir les animaux qu’ils ont en bas de chez eux (ou presque) ?

Pour y répondre, nous nous sommes lancés dans une étude sociologique à faire frémir l’EHESS. Mais comment les trouver dans ce salon qui a accueilli plus de 600.000 visiteurs l’an dernier ? Aurélie nous met gentiment sur la piste en précisant que ce sont surtout des « groupes de mecs » et en commentant laconiquement leur état sur les coups de 17 heures : « de la viande saoule ». Cap sur les stands à bières et autres bars à vins.

Le planteur avant dix heures

La quête s’avère plus facile que celle du Graal. Il suffit de repérer des groupes de jeunes à proximité d’un bar. C’est le cas de Nicolas, Joey et Marvin qui se font servir une pinte de bière au cidre dans l’espace Bretagne sur les coups de 11 heures. « Copains de BTS depuis dix ans », selon Nicolas, les presque trentenaires sont tous originaires du grand Sud-Ouest : Tarn pour Nicolas, Nord Gironde pour Marvin et Lalbenque « pays de la truffe » dans le Lot pour Joey. Ils sont arrivés lundi soir pour deux jours au salon.

« C’est l’occasion de se voir dans un endroit festif et convivial et puis c’est le premier voyage sans les femmes », explique Nicolas. « Sauf pour moi », précise Marvin, un cœur toujours à prendre. Mais autant dire que les chevaux sont lâchés. « On a commencé avec un planteur, il n’était pas tout à fait dix heures », avant d’enchaîner avec cette pinte. « C’est l’occasion de découvrir de nouveaux produits », commente Marvin, avide de culture gastronomique. Pour la suite, le programme est flou : « On ira là où le vent nous mène ».

« On habite à côté des animaux mais on les connaît très peu »

Non loin de là, derrière le comptoir d’un bar à huîtres, Tom s’active pour récupérer les dernières gouttes d’un cubi de vin blanc. Même si c’est son premier salon, il confirme qu’il y a pas mal de « jeunes de 18-25 ans » qui « viennent deux-trois jours » sur le salon.

C’est le cas de Titouan et ses potes d’enfance du Pin-en-Mauges (Maine-et-Loire), croisés à proximité des stands basques, qui ont posé quatre jours pour être là du lundi au jeudi. Titouan est un habitué du Salon puisque son père, éleveur, présente un taureau en compétition. Pour les autres, c’est leur première fois et même la première fois qu’ils « montent à Paris », explique Clément. Alors pourquoi venir au Salon ? « il y a plein de choses à voir, justifie Clément. Et puis on habite à côté des animaux mais on les connaît très peu. » Sauf évidemment pour Titouan et Christophe, dont la famille est aussi éleveuse.

Les p'tits gars du Pin-en-Mauges, avec de gauche à droite, Clément, Yohann, Titouan et Christophe. - G. Novello

Les tout juste vingtenaires entendent profiter à fond du salon « qui est tellement grand qu’on n’a pas le temps de tout faire ». Et puis évidemment tester le côté « très festif » du site comme le prouvent leurs bières et cornets de fromages à la main.

« Les gens savent se tenir »

Evidemment, des jeunes qui montent à la capitale pour faire la fête, ça peut laisser craindre des débordements, comme cela avait d’ailleurs été remonté l’an dernier. « C’est vrai qu’en fin de journée, certains sont morts complet bourrés », témoigne Tom. Et même s’il œuvre au sein d’un bar à huîtres, il confie que « 3/4 des clients prennent un verre ». « Mais ça va les gens savent se tenir. »

« Il y a toujours une bonne ambiance, pas de manque de respect », confirme Elise, ingénieure au labo de la brasserie nordiste La Choulette, et qui vient filer un coup de main derrière les tireuses à bières. Elle constate également la venue « de beaucoup de Nordistes pour faire la fête » avec « très peu de débordements ». Même son de cloche auprès de Ludovic, cofondateur d’une brasserie artisanale de Béziers La Gorge Fraîche. Et pour lui, le Salon, « c’est toute la France qui se réunit pour faire la fête ensemble », ce qui expliquerait la venue de tant de provinciaux. « Cette convivialité, c’est ça la France ! »

En car depuis les Vosges

Il concède qu’il y a « parfois, des gens un peu trop bourrés », mais sans dérapages. Et il salue la distribution d’eau gratuite via les brigades de désoiffeurs qui circulent dans les allées du salon. Antonin, qui a cofondé une rhumerie à cheval entre La Réunion et la Provence assure ne les avoir vus qu’une fois. Est-ce lié à la réputation très festive que traîne l’espace Outre-Mer où le rhum remplace la bière ? Peut-être. En tout cas, Antonin ne constate pas non plus « de débordement ». « Les gens sont super sympas, ils viennent de la France entière. Et même ceux qui se mettent une cartouche, c’est hyper positif. »

Il est 17h30, à la sortie du salon de l’agriculture et Mathieu, manifestement en « état d’ivresse sur la voie publique », tente de se faire allumer une cigarette par un policier. Avec Adam et Mick, ils sont venus pour la journée en car depuis les Vosges. Vu leur état, pas besoin de leur demander pourquoi. « On est partis à 3 heures et on est arrivés à 11 », explique Mick, le seul à peu près intelligible.

Evidemment, ils ont commencé à boire dès le départ et Mick a bien du mal à les rameuter pour prendre le car retour. Soudain, Adam, chapeau de feutre vert sur la tête se fige : « Mate le cul de la fliquette ! Les culs qu’elles ont ici, c’est pas le même que par chez nous ». Ne pas oublier que l’alcool n’est pas une circonstance atténuante et qu’il fait souvent ressortir le pire de l’être humain (et de l’homme en particulier).