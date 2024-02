Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Emmanuel Macron va-t-il se lancer dans un bras de fer direct avec Vladimir Poutine ? Le président s’est montré particulièrement menaçant lundi, à l’issue d’une conférence internationale de soutien à Kiev à l’Élysée. L’envoi de troupes occidentales au sol en Ukraine ne doit pas « être exclu » à l’avenir, a-t-il affirmé estimant néanmoins qu’il n’y avait « pas de consensus » à ce stade pour cette hypothèse.

Depuis qu’il a reçu Volodymyr Zelensky il y a dix jours pour signer un accord de sécurité bilatéral, Emmanuel Macron peint un tableau très sombre des intentions du maître du Kremlin et tente de se positionner en première ligne de l’appui apporté à Kiev.

Le défilé des politiques continue au Salon de l’agriculture. Après un samedi sur place mouvementé pour Emmanuel Macron, c’est au tour de son Premier ministre de revenir ce mardi matin Porte de Versailles. Gabriel Attal est arrivé aux aurores pour aller à la rencontre des agriculteurs. Et ce, alors que les ministres de l’Agriculture des Vingt-Sept ont discuté hier à Bruxelles de propositions pour simplifier et assouplir la PAC, sous la pression de centaines de tracteurs défilant dans la capitale belge.

C’est une carte postale qui aura mis plus de 380.000 km pour nous parvenir. La sonde américaine Odysseus a envoyé ses premières images de la Lune, a révélé lundi l’entreprise américaine Intuitive Machines qui a partagé deux photos. L’engin, qui mesure plus de quatre mètres de haut, s’était posé vendredi sur notre satellite à 0h23 (heure de Paris), une première pour les Etats-Unis depuis plus de 50 ans.

Des rebondissements, notamment une défaillance de son système de navigation, avaient compliqué la descente finale et la sonde s’était retrouvée allongée sur un côté au lieu d’atterrir à la verticale. Mais les photos sont maintenant bien là : une pour la descente du vaisseau spatial et une autre prise 35 secondes après son renversement. Cette dernière révèle le régolite (la poussière lunaire) du cratère Malapert, à l’endroit le plus au sud de la Lune où un vaisseau s’est jamais posé.