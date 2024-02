Des mannequins pendus sous un pont ou à la fourche d’un tracteur. Depuis le début du mouvement de colère des agriculteurs, cette mise en scène sordide s’est répétée sur chaque barrage, symbolisant le mal-être qui ronge la profession. Elle vient surtout jeter une lumière crue sur les drames qui se nouent dans les fermes avec près de deux suicides par jour, selon une étude de la Mutualité sociale agricole publiée à l’automne 2022. Une détresse que Guillaume Canet avait incarné à l’écran en 2019 dans son film choc Au nom de la terre, et que les autorités tentent d’enrayer depuis quelques années à travers un numéro d’écoute et un réseau de sentinelles.

Pour éviter ces actes désespérés, les Chambres d’agriculture ont mis en place dans chaque département leur propre cellule, baptisée Réagir. Objectif : « Détecter et signaler les agriculteurs en difficulté pour trouver des solutions et éviter que la situation n’empire », souligne Catherine Lerat, animatrice Réagir en Ille-et-Vilaine. Confrontés à la volatilité des prix ou à la multiplication des normes, les agriculteurs ne sont pas non plus à l’abri d’événements imprévus comme des aléas climatiques, des problèmes sanitaires, des accidents de la vie ou des problèmes familiaux. Autant de coups durs qui peuvent rapidement mettre en péril l’exploitation et faire perdre pied aux paysans, faute d’accompagnement.

« C’est difficile de sortir du silence »

C’est là qu’interviennent divers acteurs du monde agricole comme les syndicats, les groupements de producteurs, la Mutualité sociale agricole ou les banques, pour signaler les agriculteurs dans la mouise et tenter, si ce n’est pas trop tard, de trouver les bons interlocuteurs pour les remettre sur de bons rails. L’éleveur peut aussi se signaler auprès de la cellule, même si la démarche n’est jamais simple dans ce monde rural réputé taiseux. « C’est difficile de sortir du silence car il y a ce sentiment d’échec qu’il faut assumer, mais aussi le regard des autres », assure Ludovic Breton.

Installé sur la commune du Pertre, à la frontière entre l’Ille-et-Vilaine et la Mayenne, cet éleveur de 52 ans doit la survie de son exploitation au dispositif Réagir. En 2019, alors que les affaires roulaient pour lui, un foyer de botulisme a brutalement décimé la moitié de son troupeau de vaches laitières. Par mesure de précaution sanitaire, son élevage de 30.000 poulets a également dû fermer pendant cinq mois, le plongeant dans une détresse financière. « J’ai perdu du jour au lendemain 80 % de mon chiffre d’affaires », raconte-t-il.

La solution du redressement judiciaire

Une impasse dans laquelle s’est également retrouvé Pierrick, éleveur porcin installé dans le Morbihan voisin. En 2017, son épouse, qui travaillait avec lui sur l’exploitation, est tombée dans une grave dépression avant qu’elle ne mette fin à ses jours un an plus tard. « J’ai dû tout gérer tout seul et les résultats de l’exploitation ont plongé, indique le quinquagénaire. J’avais des factures en retard, ma trésorerie était à sec et j’avais des bêtes à nourrir. Heureusement que j’avais un peu d’épargne, mais la situation n’était plus tenable. »

Tout proches de la faillite et de la liquidation de leur exploitation, tous deux, orientés par la cellule Réagir, s’en sont alors remis à un mandataire judiciaire pour leur survie. Avec pour chacun un plan de redressement judiciaire qui a été décidé au tribunal. « L’objectif est de mettre les dettes sur pause, de reconstituer une trésorerie et de réfléchir à la meilleure solution pour tous les acteurs », détaille Benjamin Brillaud, mandataire judiciaire.

« Sans cela, je ne serais plus agriculteur aujourd’hui »

En période d’observation pendant dix-huit mois, les deux agriculteurs bretons ont depuis redressé la barre. « Cela peut faire peur, un redressement judiciaire, mais ça m’a permis de remettre tous mes comptes à plat et de réorganiser mon exploitation, qui a retrouvé son niveau d’avant », assure Pierrick, saluant l’aide précieuse du salarié qu’il a été autorisé à embaucher. « C’est grâce à lui que je m’en suis sorti », confie-t-il.

Ludovic Breton ne regrette pas non plus d’avoir sollicité de l’aide. « Sans cela, je ne serais plus agriculteur aujourd’hui, souligne l’éleveur. On souffre d’isolement dans nos campagnes, on cache ses problèmes. Mais il ne faut pas rester seul. » En 2023, 428 nouveaux signalements ont été réalisés auprès des cellules Réagir dans les quatre départements bretons.