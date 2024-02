FNSEA, CR, CP ou JA… Le petit lexique des syndicats agricoles

Tout sauf monolithique. Le monde agricole revient sur le devant de la scène avec l’ouverture du salon de l’Agriculture, samedi. L’occasion pour 20 Minutes de faire le tour des quatre syndicats représentatifs et disparates. Quelle est la différence entre l’historique FNSEA, les stratégiques Jeunes Agriculteurs, la radicale Coordination rurale et l’environnementale Confédération paysanne ? Petit lexique pour tout comprendre sur les agriculteurs d’aujourd’hui.

La FNSEA, force devenue presque tranquille

La Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA), c’est tout simplement la « Fédé ». Certains y adhérent sans trop savoir pourquoi : par tradition, ou simplement parce qu’elle est la plus forte et qu’elle est capable de faire la pluie et le beau temps. Et ça, c’est important dans le monde agricole.

Ce pouvoir s’est vérifié récemment à l’issue du mouvement de colère, en début d’année : les propositions du gouvernement ont toutes été soufflées par la FNSEA qui sort, pour l’instant, gagnante de cette crise.

Devenir le syndicat le plus influent et l’interlocuteur privilégié des ministres successifs s’est construit au fil du temps. Lorsqu’elle est créée en 1946, elle est la seule organisation syndicale. A l’époque, l’objectif est de relancer la production dans un pays affamé par l’Occupation, à l’aide des premiers tracteurs américains et de la révolution chimique (engrais, pesticides).

Depuis, le credo n’a guère évolué : l’ennemi, c’est l’écologie qui limite l’utilisation des phytosanitaires ou empêche de construire des mégabassines. Le rendement, ça reste sacré. « La souveraineté et la compétitivité », clame le nouveau patron, Arnaud Rousseau, gros céréalier et président du conseil d’administration du géant des huiles Avril.

La FNSEA revendique aujourd’hui plus de 200.000 adhérents. Régulièrement alliée aux Jeunes Agriculteurs (JA) lors des élections, elle représente aujourd’hui 53 % de la population agricole.

Les Jeunes agriculteurs (JA), faux nez de la FNSEA ?

La Coordination rurale et la Confédération paysanne vous le diront : les JA, c’est un peu le faux nez de la FNSEA. L’alliance stratégique entre les deux syndicats, lors des élections à la chambre d’agriculture, laisserait à penser que les deux syndicats sont toujours sur la même longueur d’onde.

« Faux, souligne un porte-parole des JA à 20 Minutes. On ne défend pas qu’un seul modèle agricole, mais tous, y compris le bio. Notre crédo : faciliter la vie sociale et familiale des agriculteurs pour qu’il y en ait le plus possible afin d’assurer le renouvellement ».

Ce qui n’empêche pas d’accueillir toutes les tranches d’âge. « Simplement, on n’a pas le droit d’être élu si on a plus de 38 ans », précise les JA qui considèrent le service « remplacement pour les vacances », mis en place en 1972, comme une de leurs plus grandes contributions à l’avancée sociale du métier.

« On a mis de côté les actions dites violentes et nous sommes pro-européens. Pas l’actuelle Europe bien sûr, mais nous savons que la France ne peut pas résister seule dans son coin». Les JA, longtemps biberonnés par la Jeunesse Agricole Catholique, considérent qu’avec 25.000 adhérents, ils forment bel et bien la deuxième force agricole.

La Coordination rurale, coup de poing permanent

Eux, c’étaient les « bonnets jaunes ». La Coordination rurale (CR) est née fin 1991 d’une scission de la FNSEA, qu’elle accuse de « double jeu » sur la Politique agricole commune. Une PAC vue comme le bras armé d’une mondialisation ne faisant que le jeu des gros céréaliers de la Beauce.

La CR défend bec et ongles l'« exception agriculturelle » française et les petits exploitants qu’elle estime broyés par le libre-échange. « On ne peut pas concurrencer le poulet brésilien, assure Thierry Coupez, président de la région Normandie. Ni le maïs ukrainien vendu 120 euros la tonne pour nourrir les cochons espagnols quand le coût de production en France atteint 230 euros la tonne ».

Alors que faire ? Revendiquer des prix rémunérateurs: « ça a toujours été notre demande, plaide encore Thierry Coupez. On est contre les aides europénnes dont l’énorme partie part dans des coopératives ou des sociétés privées».

Et pour se faire entendre, la CR n’y va pas de main morte. Ces dernières années, les saccages de supermarchés, des occupations de locaux, le déversement de lisier devant des préfectures, des actions coup de poing contre des camions transportant des fruits et légumes importés, ou encore la décision de monter à Rungis pendant les manifestations, c’est souvent elle.

Et cette radicalité entraîne le RN à lui faire les yeux doux. « Nous sommes apolitiques, mais on est obligés de parler avec tous les partis, on n’est pas des sauvages », glisse Thierry Coupez.

Adhérer à la CR, c’est aussi « refuser le capitalisme agricole », souligne un porte-parole de la Somme. « C’est un syndicat qui défend une approche libérale mais qui en même temps réclame des pouvoirs publics une protection sur les revenus et face à l’importation », relève le sociologue Bertrand Hervieu, sociologue des questions rurales et agricoles.

La Confédération paysanne, agriculture alternative

La Confédération paysanne (CP) est chronologiquement le premier mouvement à remettre en cause l’hégémonie de la FNSEA. Portée par des mouvements écologistes et des paysans altermondialistes, la CP naît en 1987, avec José Bové comme cofondateur. Elle critique le modèle dominant d’un « productivisme » ne profitant selon elle qu’à « l’agro-business » et qui épuise la terre et les hommes.

« On se bat pour une transition agro-écologique, une meilleure répartition des aides et contre la course à l’agrandissement des exploitations, dénonce Antoine Jean, trésorier de la CP du Nord. Car plus on est gros, plus on touche ».

En un mot, c’est l’anti-FNSEA. « Les annonces gouvernementales récentes, on ne s’y retrouve absolument pas, explique Antoine Jean. Avec le changement climatique, on sait qu’on va devoir changer de braquet alors que là, on amorce un recul de dix ou vingt ans avec l’arrêt du plan Ecophyto ».

En retrait, au départ, du mouvement de colère des agriculteurs, la CP a rejoint le mouvement, pour défendre « un revenu juste » pour les paysans. Comme la CR, avec qui elle partage la revendication des « fermes à taille humaine », elle ne rechigne pas aux actions coup de poing comme la récente occupation du siège du géant laitier Lactalis en Mayenne, lors des manifestations.