Comment faire la fête au salon de l’Agriculture après un mois d’engueulade ?

On ne peut pas le louper. A l’entrée de Paris Expo, à la Porte de Versailles, un énorme gâteau a été installé à l’occasion de la 60e édition du Salon de l’agriculture, qui va démarrer ce samedi. « Avec autant de bougies à souffler, ça ne peut être qu’un moment de fête », affirme, convaincue, Valérie Le Roy, directrice de l’événement. Pourtant, « sans avoir une boule de cristal », elle sait pertinemment que l’ambiance sera « un peu particulière » cette année.

Ces grandes retrouvailles annuelles entre le monde agricole et le reste de la population française risquent en effet d’être marquées par le mouvement de colère des agriculteurs, qui grondent sur l’ensemble du territoire depuis des semaines. Mais alors, comment faire la fête après s’être embrouillés pendant un mois ?

Une année « un peu différente »

« Il faut que cette semaine reste un moment festif tout en faisant passer nos messages comme on sait le faire », sourit Elise Michallet, présidente de la FDSEA 69 à la veille de l’inauguration. Laurence Marandola, porte-parole de la Confédération paysanne, « doute » quant à elle que cet esprit de fête soit préservé. « Ce qu’on vient de vivre ces dernières semaines, ce n’est pas juste une crise de plus mais le fait qu’on est arrivé au bout d’un système », appuie-t-elle.

Michel Joux, de la FRSEA Aura, nuance. Pour lui, « l’événement est extrêmement important ». Il y aura donc « évidemment de la convivialité ». « Mais cette année, ça va être un peu différent, souligne-t-il. Si Emmanuel Macron nous annonce des belles choses, ça va être bien. S’il nous mène en bateau, ça sera plus compliqué. »

« L’ambiance d’antan », c’est « terminé », confirme Jean-Baptiste Gibert, président des Jeunes agriculteurs du Tarn-et-Garonne. Il prévient, agacé : « Le côté ''on tape les fesses des vaches et on sourit à la caméra'', non merci. Il y en a assez des politiques qui font leur beurre sur notre dos alors qu’ils détruisent un modèle qu’on essaie de maintenir depuis des générations. »

Des « moments de vérité »

Et côté gouvernement ? En visite à Lyon ce vendredi, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, s’est montré très relax à l’approche de cette grande réunion de famille. D’après lui, il est préférable d'« aborder ce rendez-vous sans faux-semblants ». Il faut, dit-il, « se dire les choses entre amis », « discuter des sujets compliqués » et « aller au bout des débats ». Il s’attend d’ailleurs « à des moments de vérité » lors de l’inauguration de samedi.

Le grand débat voulu par Emmanuel Macron, réunissant tous les acteurs du secteur, aurait-il pu briser un peu de la glace qui s’est accumulée dernièrement ? On ne le saura jamais, puisque face à la polémique et aux désistements, il a finalement été annulé ce vendredi soir. A la place, le chef de l’Etat ira « au contact des syndicats » dans les allées, comme chaque année.

Quelques heures plus tôt, Valérie Le Roy se penchait sur l’organisation matérielle de ce grand débat décidé en dernière minute. Elle confiait, un brin inquiète : « La complexité, c’est la juxtaposition de la contingence politique et le fait que le Salon est le plus grand événement de France. Ça doit rester patrimonial et bon enfant. »

« Dans le respect du public »

A l’image d’une membre de la famille qui essaie de réconcilier tout le monde autour d’un bon repas, Valérie Le Roy insiste : « Nous, on propose un événement familial ancré dans les habitudes des visiteurs, qui a pour objectif de faire de la pédagogie en direction de l’agriculture. Il dure neuf jours. Après le passage des personnalités politiques, tout va redescendre un peu. »

Elle rappelle également que le Salon a « toujours été un lieu d’expressions et de revendications », en espérant que les éventuelles manifestations se dérouleront « dans le respect du public ».