À Lyon, Christophe Béchu apaise les tensions sans donner aucune réponse

Il l’assure, le « rendez-vous était pris avant que la crise des agriculteurs n’éclate ». Ce vendredi matin, à 6 heures, le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, était donc présent au marché de gros de Lyon-Corbas, accompagné de la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité, Dominique Faure.

Ce matin, le ministre de la transition écologique Christophe Béchu était au marché de gros de #Lyon Corbas @20Minutes pic.twitter.com/93hjDr4ENY — Elise Martin (@Elise0Martin) February 23, 2024

L’objectif ? « Ces vingt-quatre heures de déplacement dans la région Auvergne-Rhône-Alpes avaient pour but de montrer toutes les facettes de ce dont on a besoin pour la transition écologique », indique le ministre. Avant d’ajouter : « Et dans le contexte actuel, c’était d’autant plus important d'aller au contact des producteurs de fruits et légumes, pour leur montrer qu’ils font partie de nos préoccupations. »

Beaucoup de questions mais pas de réponses avant demain…

Au carreau de producteurs, « on ne s’attendait pas à avoir de la visite », glisse un exploitant en voyant la délégation arriver. « Il fallait venir avant ! », plaisante-t-il, précisant qu’il sera « bientôt à la retraite ». Mais pour d’autres, les attentes sont grandes.

Devant un buffet de fruits labellisés région Auvergne-Rhône-Alpes, face aux ministres, Michel Joux et Élise Michallet patientent le temps que Christian Berthe, président du marché, finisse la présentation des lieux. Ces représentants de syndicats agricoles locaux laissent à peine le temps aux ministres de finir leur café et les questionnent : quid des débouchés pour le secteur du bio, comment faire pour le stockage de l’eau, pourquoi les dossiers administratifs traînent, qu’en est-il des justes prix, etc.

« Plein de choses vont se passer demain. On est déterminé à apporter des réponses », lâche Christophe Béchu, laissant l’honneur au Président de la République de faire les annonces lors de son « grand débat » au Salon de l’agriculture. En attendant, il veut rassurer les troupes, allant dans le sens des revendications, notamment sur les retenues collinaires mais aussi sur « un protectionnisme à défendre » : « La souveraineté alimentaire, c’est à la fois bon pour la planète, bon pour le pouvoir d’achat et bon pour la santé. »

« Plus on est capable de manger des choses près de chez nous, moins on alourdit notre empreinte carbone », dit-il en parcourant les étalages de clémentines venues du Maroc.

Les agriculteurs toujours « très déterminés »

Avant même que le soleil ne soit levé, le pôle de la Transition écologique repart dans son van direction Clermont-Ferrand. Un pied dans son véhicule, Christophe Béchu serre la main de Michel Joux, président de la FRSEA, en le regardant droit dans les yeux : « Demandez autour de vous, quand je dis un truc, j’ai la réputation de le faire. »

Assez pour convaincre le représentant syndical ? « C’est la première fois qu’on a un ministre écolo qui veut mettre l’agriculture au centre, concède-t-il. On va commencer à faire confiance, parce qu’on n’a pas le choix. Mais si vraiment ça ne va pas, on reviendra sur les autoroutes, sur la grande distribution. » Même discours du côté de la présidente de la FDSEA, Elise Michallet qui précise que les actions de blocages dureront « au minimum jusqu’à demain ».

Elle rappelle que ce matin, lors de cette visite, les ministres ont traversé « des étalages magnifiques ». « Mais qu’en sera-t-il demain s’il n’y a plus d’agriculteurs ? interroge-t-elle. Il y a des paroles maintenant il faut aller aux actes. On verra la suite avec Emmanuel Macron. On attend avec impatience ce débat et ces fameuses annonces. Sinon, sur le terrain, les agriculteurs sont très déterminés. On continuera le combat jusqu’au bout. »