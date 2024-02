Retour sur le sauvetage du grand débat de Macron au Salon de l’agriculture

Il a fallu faire un choix et l’Elysée n’a pas tardé à faire celui de la FNSEA. Face à l’invitation des Soulèvements de la Terre au grand débat organisé au Salon de l’agriculture en présence d’Emmanuel Macron, le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, avait refusé d’y participer.

Difficile d’organiser ces discussions sans le syndicat agricole majoritaire en peine crise des agriculteurs et sur leur propre terrain. La présidence est alors revenue sur sa décision et a finalement décidé de ne plus convier les Soulèvements de la Terre à l’événement. Retour sur un rétropédalage diplomatique.

Un débat « sans filtre »

L’Elysée a annoncé dans la journée la participation du chef de l’Etat à un grand débat d’au moins deux heures, « ouvert » et « sans filtre », avec « l’ensemble des acteurs du monde agricole », agriculteurs, industriels, grande distribution et ONG, samedi au Salon de l’agriculture, « pour esquisser l’avenir » de la filière.

Plusieurs centaines de personnes sont attendues, dont les représentants des principaux syndicats agricoles, de la grande distribution et des industriels tels que le transformateur de viande Bigard, des ONG et des responsables d’associations environnementales comme Réseau Action Climat, Générations futures ainsi que les Soulèvements de la Terre, collectif que l’exécutif voulait dissoudre avant que la décision ne soit annulée par le Conseil d’Etat.

« Une provocation » pour la FNSEA

C’est « une provocation inacceptable », a estimé le président de la FNSEA. L’invitation du collectif est rédhibitoire pour Arnaud Rousseau.

« L’invitation par le PR [président de la République] au #SIA d’un groupuscule dont la dissolution a été demandée par son propre gouvernement est une provocation inacceptable pour les agriculteurs. J’avais accepté de participer à un débat. Dans ces conditions, je refuse de prendre part à ce qui ne sera qu’une mascarade », a déclaré Arnaud Rousseau sur X jeudi soir.

Un collectif désinvité

En réaction, et pour tenter de sauver le grand débat, le collectif des Soulèvements de la Terre s’est vu retirer son carton d’invitation. « Pour garantir la sérénité des débats, les "Soulèvements de la Terre" n’y sont pas conviés », a finalement annoncé la présidence.

Ce débat, portant sur tous les enjeux liés à l’agriculture, de la question des revenus à l’Europe en passant par la transition du modèle agricole à la lumière des grands enjeux climatiques, devait débuter peu après le coup d’envoi du grand rendez-vous populaire du Salon.