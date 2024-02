L'A62, le symbole des blocages des agriculteurs ?

Depuis la reprise des manifestations des agriculteurs, l’autoroute A62, qui lie la Nouvelle-Aquitaine et l’Occitanie, est bloquée. Malgré les annonces du gouvernement, la mobilisation persiste. Les manifestants resteront « au minimum jusqu’à samedi », jour d’ouverture du salon de l’agriculture, indiquent les syndicats agricoles. 20 Minutes fait le point sur la situation.

Mais il se passe quoi sur l'A62 ?

Depuis mardi, l'A62 est bloquée dans les deux sens par des tracteurs entre Agen et Montauban. Mercredi, du lisier a été répandu sur la chaussée, des tracteurs ont été positionnés sur les voies, notamment à hauteur de Castelsarrasin, en direction de Toulouse. D’après Jean-Baptiste Gibert, président des Jeunes agriculteurs (JA) de Tarn-et-Garonne (82), présent sur place ce jeudi, « une vingtaine de personnes » sont toujours mobilisées. « Quelques-unes sont reparties au travail mais pas besoin d’être trois cent quand on a les tracteurs sur la route », sourit-il.

Il explique que des « actions de contrôles dans les magasins » sont également prévues en fin d’après-midi, au niveau de Montauban. « On essaie d’être sur tous les fronts », insiste-t-il. Avant d’ajouter : « On restera jusqu’à samedi minimum. »

Pourquoi des agriculteurs y restent-ils mobilisés ?

Les manifestants prévoient de rester jusqu’à samedi « dans l’attente du grand débat avec Emmanuel Macron » lors du salon de l’agriculture et « des engagements qui pourront y être tenus », poursuit le président des JA 82. « Les annonces de Gabriel Attal ont été satisfaisantes sur certains points, notamment sur le plan sanitaire, dit-il. Un bon signal a également été envoyé en indiquant que le gouvernement plaçait l’agriculture au rang des intérêts fondamentaux de la nation. Maintenant, il nous faut un soutien de trésorerie. Notre problème principal reste l’urgence économique dans laquelle nous sommes et pour ça, nous n’avons pas eu ce que nous demandions ».

Le syndicat réclame, entre autres, une année blanche au niveau de la mutualité sociale agricole (MSA).

L'A62, le symbole des manifestations des agriculteurs ?

Jean-Baptiste Gibert rappelle que les agriculteurs locaux ont commencé les manifestations « avant la reprise médiatique de janvier ». « Déjà en novembre, nous étions mobilisés dans les rues de Toulouse », souligne-t-il. La raison ? « L’Occitanie est la région la plus en souffrance, développe l’agriculteur. Nous sommes ceux qui ont les plus bas revenus alors que nous sommes la première région en termes de qualité, de bio et de label. Le Tarn-et-Garonne a été particulièrement touché ces dernières années par les conséquences du réchauffement climatique entre le gel tardif, puis l’énorme tempête dont on estime les pertes à 43 millions. Et l’Etat ne nous a aidés qu’à hauteur de deux millions. »

Selon le président des JA 82, cette situation a poussé 25 agriculteurs au suicide en une année « rien que sur le département ». « On a été très patient, très résilient mais désormais, on n’en peut plus », lâche-t-il.

Avant de conclure : « Je suis en bio depuis vingt ans, ça fait trois ans que je clôture en négatif. Je ne peux pas faire ça une année de plus. On continuera de se battre jusqu’au bout. Je suis la 9e génération de ma famille à reprendre l’exploitation, je n’ai pas envie d’être celui qui fout en l’air deux cent de travail et d’histoire. »