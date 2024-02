A deux jours du début du Salon de l’agriculture et malgré les nouvelles annonces du gouvernement, la colère des paysans gronde toujours et se manifeste par de nombreuses actions un peu partout en France, notamment envers les supermarchés.

Dans l’Aisne, Delphine et son mari tentent de gagner en autonomie par le circuit court sur leur exploitation familiale. « À la reprise de la ferme, nous avons poursuivi l’élevage de volailles à destination de la grande distribution. Cette volaille était labellisée et déjà de qualité. Dans ce système, nous étions tributaires sur toute la chaîne de production des fluctuations du marché, comme le coût de l’aliment ou le prix de vente. Aujourd’hui nos volailles sont élevées en 120 jours, contre 80 à l’époque. »

De « ferme classique » à la vente directe

Au bout d’une dizaine d’années à fonctionner en tant que « ferme classique », le couple a décidé de commencer une transition « par convictions et envie d’être plus autonomes », précisent Grégoire et Delphine.

« Nous n’étions plus toujours en harmonie avec cette façon de faire et nous voulions croire qu’un autre modèle pouvait marcher », ajoutent-ils. Le grand changement s’est fait au moment du Covid-19. Petit à petit, les gérants de l’exploitation picarde passent une partie de leurs grandes cultures en agriculture biologique et développent la vente directe à la ferme.

Aujourd’hui, ils collaborent avec une cinquantaine de producteurs locaux, pour beaucoup bio, ainsi qu’avec quelques producteurs ailleurs en France, notamment pour les fromages. « On ne fait pas de dépôt-vente, on achète tout. C’est aussi notre manière de contribuer et de soutenir les collègues », affirme l’agricultrice.

L’acte d’achat, un « acte civique » du consommateur

Mais ces choix de vie ont un coût. « Désormais, on produit sans savoir si on va vendre, poursuit cette jeune agricultrice. Et il n’y a pas un jour où on ne remet pas en question nos décisions. Ce qui nous maintient, c’est de voir nos clients qui se déplacent chaque semaine pour faire leurs courses. Ils ne se rendent pas compte qu’en achetant leurs dix produits à la boutique, ils permettent à dix producteurs de vivre. »

Elle insiste : « Sans les consommateurs, on n’est rien. Grâce à ces achats, ils font un acte civique qui est bien plus grand qu’ils ne peuvent l’imaginer. Si ça fonctionne pour nous, c’est entièrement grâce à la population locale. Ce sont des petites fourmis qui nous font avancer. »

Davantage de soutien de la part du gouvernement

C’est pourquoi, elle aimerait que le gouvernement soutienne davantage les collectivités lorsqu’il leur demande d’acheter « bio » ou « local » en leur apportant une aide financière, laquelle viendrait compenser la différence budgétaire du plateau-repas des enfants ou personnes âgées. « On travaille avec un collège près de notre village et on sait que le directeur fait un énorme trou dans son budget pour avoir les poulets qu’on fournit à sa cantine », développe-t-elle.

Depuis quatre ans, la ferme de Fontenille mise sur le circuit court et la vente directe en collaborant avec une cinquantaine de producteurs - Ferme de Fontenille

Elle ajoute : « Si on avait davantage de débouchés comme celui-ci, cela compléterait la vente directe aux particuliers, on jouerait sur deux dimensions, cela nous sécuriserait économiquement. Tout le monde entrerait dans un cercle vertueux avec la dynamisation des circuits courts, la cohésion dans les campagnes entre les différents acteurs locaux, l’éducation aux saveurs et au bien manger de la jeunesse… Que du positif ! »

« Connecter les jeunes à la nature et à l’agriculture »

En attendant, la ferme a diversifié ses activités pour s’en sortir. En plus de les nourrir, les élèves des établissements scolaires sont régulièrement accueillis à la ferme. « Ça les stimule de venir, certains développent même des vocations, sourit Delphine. Et puis, on s’est dit qu’on avait une vraie mission de connecter à nouveau les jeunes à la nature et à l’agriculture. On est arrivé dans la première génération où les enfants n’ont parfois plus aucun lien avec les fermes. »

Et il n’y a pas que les collégiens qui sont les bienvenus sur leur exploitation. Depuis trois ans, le couple a développé un concept touristique « d’écolodge » pour permettre de « venir se ressourcer ».

Delphine conclut : « On ne dit pas que c’est la bonne recette. On tente juste de faire quelque chose qui soit en harmonie avec nos valeurs. Chaque ferme a sa couleur. Aujourd’hui, on est heureux mais c’est un choix de vie, de famille qui nous prend 500 % de notre temps car tout tourne autour de notre exploitation. Nous embarquons inévitablement nos quatre filles dans cette aventure. Et puis, rien n’est acquis, rien n’est facile. Ne cherchons pas à vouloir scinder les agriculteurs entre eux. Ce dont le monde agricole a réellement besoin actuellement, c’est de la cohésion. »