Pourquoi les agriculteurs ont-ils le port de Dunkerque dans le collimateur ?

Le fossé entre l’agriculture et l’écologie se creuse. Cette fois, c’est le dispositif de compensation environnementale, imposé par la loi pour tout chantier de bétonisation, qui a mis le feu aux poudres dans le Nord. Et plus précisément autour du port de Dunkerque qui est le théâtre, ce lundi matin, d’une opération escargot orchestrée par les deux syndicats agricoles, FDSEA 59 et Jeunes agriculteurs. Dans le collimateur, le projet d’agrandissement de ce port, lequel doit commencer cette année.

Manifestation de plus de 100 tracteurs

« La profession n’est pas contre le développement du Grand Port Maritime de Dunkerque mais nous sommes contre les compensations environnementales sur nos terres agricoles », souligne les deux syndicats, dans un communiqué. Ainsi, plus de 100 tracteurs, selon les syndicats, manifestent dans la zone portuaire dans la matinée avant de se rendre à la direction de L’Environnement (Dreal) pour organiser un barbecue sous les fenêtres des représentants de l’Etat.

« Environ 1.500 hectares [15 km2] de terres cultivées depuis des générations vont être récupérés pour laisser la nature reprendre le dessus, s’insurge Denis Bollengier, un des porte-parole du mouvement qui prévient : « Pas un hectare ne passera là-dedans ! ». Selon lui, pas moins d’une cinquantaine d’exploitations agricoles, situées jusqu’à une trentaine de kilomètres du port, risquent d’être touchées par cette mesure de compensation.

« Une double peine »

En effet, pour ce projet d’extension du port, l’enquête publique, bouclée en octobre 2023, avait mentionné « une artificialisation des surfaces agricoles et naturelles importante » et une « perte de biodiversité ». Dans un premier temps, la création d’un nouveau terminal portuaire ne devait entraîner aucune nouvelle expropriation, le port de Dunkerque étant déjà « propriétaire du foncier dans le périmètre concerné par le projet ». Mais dans un second temps, le monde agricole pourrait se voir amputer de certaines terres. « Une double peine, selon Denis Bollengier. On construit sur des terres agricoles et on va compenser en renaturalisant d’autres terres nourricières. »

L’Autorité environnementale n’était pas du même avis, l’an dernier, au moment d’instruire le dossier. Elle pointait au contraire du doigt, « des mesures de compensation à la destruction des milieux naturels (…) imprécises », alors que cette extension envisage l’artificialisation d’un million de m³ de surface agricole, mais aussi naturelle.

A quelques jours du démarrage du Salon de l’agriculture, à Paris, la pression ne semble donc pas totalement retombée au sein du monde paysan.