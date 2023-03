Ce week-end, il a fait (beaucoup trop) froid et vous n’aviez sans doute pas le cœur à vous laisser happer par un vent d’infos en continu, pas toujours joyeuses. Un bon choix puisque, vous le savez, nous étions là pour veiller et nous vous livrons notre résumé. Bien évidemment, on aurait pu vous parler de notre interview de Michel-Edouard Leclerc (retenons cette phrase choc : « nous resterons sur une phase d’inflation permanente pendant dix ans »), de la polémique qui a fait imploser le PS du Rhône ou des prévisions « grève du 7 mars » de la SNCF et de la RATP (à retrouver ici). On a préféré sélectionner cinq autres grosses infos qu’il ne fallait pas rater au cours de ces dernières quarante-huit heures… Attention spoiler : on parle foot.

1. Une enquête qui s’accélère

Trois mois après la disparition mystérieuse de Leslie Hoorelbeke et Kevin Trompat dans les Deux-Sèvres, les gendarmes ont retrouvé, samedi, deux corps en Charente-Maritime, non loin du domicile d’un suspect. Ils n'ont cependant pas encore été formellement identifiés. « Les corps seront autopsiés dans la journée de dimanche et de lundi », a précisé samedi soir le procureur de la République de Poitiers, Cyril Lacombe, dans un communiqué. Les autopsies auront lieu à Pontoise, en région parisienne, à l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN). En fonction du résultat des autopsies, une conférence de presse se tiendra « lundi ou mardi » afin de donner plus d’éléments sur le déroulé des faits et l’enquête, a précisé Cyril Lacombe.

Cette double découverte réduit quasiment à néant les espoirs de retrouver vivants Leslie Hoorelbeke, 22 ans, et Kevin Trompat, 21 ans, qui n’ont pas donné signe de vie depuis la nuit du 25 au 26 novembre à Prahecq, bourg de 2.000 habitants proche de Niort.

2. Un roi Mbappé célébré

Il n’y a pas d’amour, que des preuves d’amour. Samedi soir, le Parc des princes et le Paris Saint-Germain ont prouvé à Kylian Mbappé combien ils l’aimaient démesurément. Preuve numéro une : 40.000 personnes ont accepté de leur plein gré de se les geler une demi-heure de plus pour fêter une performance individuelle. Il y a tout eu. Des chants à la gloire du nouveau meilleur buteur de l’histoire du club (201 buts), le petit mot sympa du président en direct du Qatar, des feux d’artifice façon 14-Juillet, un portait géant flottant au-dessus de la pelouse et, forcément, un podium monté à la va-vite pour le bonhomme. On a connu des despotes moins bien servis. Et moins souriants. « C’est très spécial, a reconnu Mbappé après la victoire contre Nantes (4-2). La dernière fois que j’étais [sur le podium] ici c’était pour annoncer que je restais. Revenir en tant que meilleur buteur, c’est un privilège. »

3. Un accident de car scolaire

Un accident de car de transport scolaire a fait une vingtaine de blessés, dont deux adultes en urgence absolue, samedi matin à Corps, dans l’Isère. Les enfants et leurs accompagnants revenaient d’un séjour de ski dans la station de Saint-Michel-de-Chaillot (Hautes-Alpes). Quarante-six personnes se trouvaient à bord du car, six adultes et 40 élèves de primaire, lorsque le véhicule a « effectué une sortie de route » sur la RN85 - plus connue sous le nom de route Napoléon et réputée pour sa dangerosité - à hauteur de la commune de Corps, indique la préfecture de l’Isère. Dans la nuit de samedi à dimanche, les 40 élèves ont pu retrouver leurs familles, domiciliées en région parisienne. Acheminés en train, les enfants, âgés de 6 à 10 ans, ont regagné Sceaux « sains et saufs », apprend-on du parquet de Grenoble.

4. Un accord « historique » sur la haute mer

« Le navire a atteint le rivage. » Les Etats membres de l’ONU se sont enfin mis d’accord samedi sur le premier traité international de protection de la haute mer, destiné à contrecarrer les menaces qui pèsent sur des écosystèmes vitaux pour l’humanité. Après plus de quinze ans de discussions, dont quatre années de négociations formelles, la troisième session à New York a finalement été la bonne… ou presque.

Les délégués ont finalisé le texte au contenu désormais gelé sur le fond, mais il sera formellement adopté à une date ultérieure après avoir été passé au crible par les services juridiques et traduit pour être disponible dans les six langues officielles de l’ONU.

5. Un Salon bondé qui ferme ses accès

« C’est catastrophique. Depuis 16h30, on n’arrive pas à rentrer. Il n’y a pas un endroit pour se faire rembourser. » Comme Sami Honein, un Parisien de 38 ans, nombreux sont les visiteurs du Salon de l’agriculture qui ont été, ce samedi, bloqués à l’extérieur. Victime de son succès, le Salon s’est résolu à fermer ses portes à l’heure du goûter, deux heures plus tôt que prévu, pour des raisons de sécurité. La très forte affluence rendait difficile la circulation dans les allées. « Notre salon est une fête populaire qui se doit de rester confortable », ont indiqué les organisateurs dans un communiqué, priant les visiteurs du samedi de revenir ce dimanche. En cause, un public qui est de plus en plus composé de grappes de visiteurs alcoolisés, de plus en plus désinhibés à mesure que les heures de visite s’étirent et que les fûts de bière se vident.

Au point que le message « un verre entre amis, oui, mais toujours avec modération » résonne régulièrement dans les pavillons tandis que des « désoiffeurs » - des employés chargés de bidons d’eau pour réhydrater les visiteurs - sont mobilisés. En milieu de semaine, Arnaud Lemoine, directeur du Centre national des expositions et concours agricoles (Ceneca), propriétaire du Salon, avait appelé à préserver cette « grande fête populaire » des excès de l’alcool.