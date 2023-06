Les palissades en bois qui protégeaient les commerces de Rennes ont progressivement été enlevées. Comme une libération après des mois à se barricader. Ici, comme à Nantes, Paris ou Lyon, les vitrines ont souvent été prises pour cible par des casseurs en marge des manifestations contre la réforme des retraites. Persuadés de mener une lutte contre le capitalisme, des individus avaient pris pour habitude de dégrader les façades des banques, des assurances, des agences immobilières et d’intérim et les grandes enseignes comme Starbucks ou McDo. Dans la capitale bretonne, des boutiques indépendantes avaient également été saccagées, parfois pillées, occasionnant des dégâts importants.

L’association de commerçants du centre-ville fait état de pertes de chiffre d’affaires de « 30 à 60 % » pour l’ensemble de ses adhérents, hors bar et restauration. La situation avait poussé la maire Nathalie Appéré à solliciter l’aide de l’État, comme ce fut le cas en 2016 lors des manifestations contre la loi Travail. Réponse du gouvernement : non, il n’y aura pas de fonds d’indemnisation. Mais les commerçants pourront être aidés, en engageant « la responsabilité de l’État ».









D’après le secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, « plusieurs commerçants » ont déjà été indemnisés d’une partie des préjudices subis lors des manifestations, mais pas à Rennes. Pour prétendre à ces aides, les plaignants ont attaqué l’État, estimant qu’il était « civilement responsable des dégâts et dommages résultants des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens ». « Dans un premier temps, cette procédure se déroule à l’amiable. C’est au commerçant de chiffrer le préjudice subi. Il appartient à la préfecture de juger s’il estime le montant adéquat ou pas », explique Paul-Marie Claudon. Une mesure valable pour l’ensemble du territoire français.

Une appréciation « au cas par cas »

Cette même réponse a été adressée par Olivia Grégoire, ministre déléguée en charge des Petites et moyennes entreprises, à la CCI d’Ille-et-Vilaine, qui lui avait écrit en mars. Avec quelques précisions. « Les commerçants impactés directement par les manifestations peuvent demander à bénéficier d’un accompagnement au cas par cas », assure la chambre de commerce et d’industrie. Ces aides pourraient notamment se traduire par un étalement des créances fiscales et des remises « au cas par cas » lorsqu’il y a des destructions de biens. La question des franchises d’assurance, dont certaines ont flambé après les bris et dégradations à répétition, est également sur la table.





Le magasin K-Way situé près du parlement de Bretagne, à Rennes, avait été saccagé et partiellement pillé lors d'une manifestation contre le recours au 49.3. - C. Allain / 20 Minutes

Pour prétendre à une indemnisation, les commerçants doivent contacter la préfecture de leur département, justifiant d’un dépôt de plainte et d’une déclaration de sinistre auprès de leur assurance. La préfecture aura deux mois pour y répondre et proposer, ou pas, un accompagnement.