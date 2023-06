Rarement elle aura revêtu une telle importance aux yeux des commerçants. Organisée depuis plus de cinquante ans, la grande braderie de Rennes se tiendra ce mercredi 28 juin avec l’espoir de reconquérir le cœur de clients qui avaient semblé avoir déserté le centre-ville. Dans un contexte de mobilisation contre la réforme des retraites, les commerces de la capitale bretonne ont régulièrement été pris pour cible. Cachés derrière de grandes palissades en bois, les gérants des boutiques du centre ont vu le nombre de clients fondre au fil des mois. Conséquence : un chiffre d’affaires en repli de - 30 à - 60 % selon une enquête de la CCI.

Considéré comme la « deuxième plus grande braderie de France » après celle de Lille, le rendez-vous commercial devrait drainer plusieurs dizaines milliers de personnes ce mercredi dans le centre-ville de Rennes. Conjuguée avec le lancement des soldes d’été, la braderie espère faire oublier des mois de galère. « On espère redonner le goût aux gens de venir dans le centre en montrant que Rennes est une ville joyeuse et vivante », justifie Laurence Taillandier, présidente du Carré Rennais. Environ 150 commerçants rennais et près de 200 camelots sont attendus.





Sera pour la 5ème année la voix de la grande braderie de #Rennes mercredi 28 juin 🎙😃 merci au @CarreRennais 🛍️ @metropolerennes — Jérémy Gamard (@Jeremy_Gamard) May 23, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



« Offrir une expérience »

Pour attirer les chalands et les curieux, l’association qui organise l’événement annuel a voulu proposer des animations en marge du simple déballage : un rassemblement de food-trucks, des démonstrations sportives et un vide-grenier ouvert aux particuliers. « Les gens peuvent venir en ville simplement pour déambuler et éventuellement pousser la porte des commerces. Notre envie, c’est d’offrir une expérience, pas seulement un événement commercial », argumente Christian Lucas, coprésident. A Rennes, 60 % des clients du centre-ville habitent en dehors de la rocade.