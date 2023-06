En France, la bataille contre la réforme des retraites s’essouffle après de nombreux rounds qui n’ont pas permis aux syndicats de faire reculer le gouvernement. Si ces derniers assurent ne pas « tourner la page », une nouvelle étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (DREES) pourrait remettre le feu aux poudres. Publiée ce vendredi, elle montre qu’entre 2010 et 2021, l’âge de départ à la retraite a déjà augmenté de 2 ans et 1 mois.

Ce rapport intitulé « Les retraités et les retraites - édition 2023 » montre une baisse du nombre de retraités à partir de 2010. Cette décrue « s’explique principalement par le calendrier de mise en œuvre de la réforme des retraites de 2010, avec le report progressif de l’âge légal d’ouverture des droits, depuis juillet 2011, et de l’âge d’annulation de la décote [âge automatique du taux plein], depuis juillet 2016 », note la DREES.

Les femmes partent à la retraite à 63 ans en moyenne

Plus précisément, l’âge de départ à la retraite s’établit en moyenne à 62 ans et 7 mois pour les hommes et à 63 ans pour les femmes. Depuis 2016, l’âge de départ « augmente toutefois plus lentement », souligne la DREES. « Fin 2021, 27 % des personnes de 61 ans résidant en France sont déjà à la retraite, tandis que 15 % de celles de 65 ans ne sont pas encore retraitées », explicite le rapport.

Au total, 17 millions de personnes sont retraitées en France en 2021. La DREES note une augmentation de +0,5 % des effectifs par rapport à l’année précédente. Les nouveaux retraités sont quasiment autant qu’en 2020 : 722.000. C’est un rythme qui se situe « dans la fourchette basse de la tendance des dernières années », souligne le rapport.

Le pouvoir d’achat des pensions baisse

Le rapport montre aussi que le pouvoir d’achat des retraités recule. Alors que l’inflation étrangle les ménages français, les retraités ne font pas exception. La DREES note une baisse de 1,3 % du pouvoir d’achat des pensions en 2021.

« La pension brute moyenne progresse de 1,5 % en euros courants par rapport à celle de décembre 2020, mais baisse de 1,3 % en euros constants, car les prix à la consommation augmentent de 2,8 % durant cette période », explique le rapport. Les chiffres pourraient se creuser en 2022 alors que la hausse des prix à la consommation avait atteint 5,9 % sur un an en avril. Toutefois, « le niveau de vie médian des retraités demeure légèrement supérieur à celui de l’ensemble de la population », note la DREES.