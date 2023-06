« Les mouettes, avec nous ! Les mouettes, avec nous ! » Ce mardi, les milliers de manifestants qui défilaient dans les rues de Rennes ont trouvé d’improbables alliés dans leur lutte contre la réforme des retraites. Alors que le cortège était surveillé depuis le ciel par le drone de la police nationale, plusieurs oiseaux ont encerclé l’objet volant. Certains parlaient de mouettes, mais il s’agirait plus vraisemblablement de goélands (plus gros que les mouettes).

« Les mouettes attaquaient en plongeant vers le drone. Elles piquaient vers lui mais sans le toucher je crois. Les gens criaient en bas, c’était trop marrant », raconte une manifestante. Un autre témoin explique avoir vu les oiseaux « tourner autour du drone ». « Après ça, on ne l’a plus vu, il avait disparu », explique-t-il. Contactée, la police nationale confirme que son appareil a été chahuté, mais assure « qu’il vole toujours » au-dessus des manifestants.

Manifestation contre la #ReformesDesRetraites à #Rennes, le drone de la #police #FDO subit des attaques continuelles de 4 mouettes. #Bretagne pic.twitter.com/whF5DzsK5T — Anton Burel (@AntonBurel) June 6, 2023



Entre 5.500 (selon la préfecture) et 10.000 personnes (selon les syndicats) défilent sous un grand soleil dans les rues de Rennes pour crier leur opposition à la réforme des retraites et au recul de l’âge de départ à 64 ans. Quelques dégradations ont été commises sur des commerces par des individus masqués, notamment sur l’esplanade de Gaulle. Les forces de l’ordre ont procédé à plusieurs tirs de gaz lacrymogènes pour faire reculer les manifestants les plus radicaux.

Entre 5.500 et 10.000 personnes ont défilé le mardi 6 juin dans les rues de Rennes pour protester contre la réforme des retraites. - C. Allain

Les drones ont été utilisés dans plusieurs villes comme Nantes, Paris, Bordeaux ou Rennes pour survoler et filmer les manifestations. Un choix contesté, y compris en justice, par de nombreux syndicats. « L’utilisation des drones contre les manifestations syndicales ou politiques a déjà fait l’objet de recours, notamment parce que c’est une atteinte évidente à la liberté de manifester », estime le syndicat Sud PTT 35.