« 20 Minutes » compile pour vous les infos qu’il ne faut pas manquer ce matin dans votre Bulletin d’information matinal (BIM).

Nouvelles grèves et manifestations pour la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites

Sous l’impulsion des syndicats, ce mardi est le théâtre d’une 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Et ce malgré la promulgation de la loi mi-avril, deux jours après la publication des premiers décrets d’application de la réforme des retraites, et à l’avant-veille de l’examen à l’Assemblée nationale d’une proposition de loi du groupe Liot visant à annuler le recul de l’âge de départ à la retraite à 64 ans.

Les chances sont minces de renverser la vapeur et les organisations syndicales se montrent d’ailleurs prudentes quant à la participation des salariés à cette nouvelle journée de protestation. Les autorités attendent entre 400.000 et 600.000 personnes sur 250 points de rassemblements, dont 40.000 à 70.000 dans la capitale. Malgré tout, manifestants et syndicats restent combatifs.

Vous pouvez suivre cette journée de mobilisation en direct avec nous.





Apple dévoile un casque qui se rêve en ordinateur du futur

Après des années de rumeurs, Tim Cook a dévoilé lundi l’Apple Vision Pro, un casque de réalité « mixte » qui sera lancé début 2024 aux Etats-Unis. Après le PC et le smartphone, Apple fait le pari de l’informatique « spatial », avec une immersion qui mélange le réel et le virtuel autour de l’utilisateur, sans forcément le couper du monde extérieur.

Mais avec un prix de départ de 3.499 dollars, le Vision Pro semble ne s’adresse pas au grand public. Il est avant tout destiné aux développeurs et aux enthousiastes les plus fortunés. Il sera commercialisé dans le reste du monde tout au long de 2024. On ne connaît pas encore la date de sa commercialisation en France.

LFI Clôture de l’enquête interne contre Taha Bouhafs

Le parti a clôturé la procédure de sa cellule interne dédiée aux violences sexuelles et sexistes contre l’ancien journaliste, contraint de renoncer à sa candidature aux législatives de 2022 face à des accusations de femmes. La France insoumise a levé la mesure conservatoire le concernant actant donc sa réintégration dans le parti, ont annoncé les avocats de Taha Bouhafs. « Je prends acte de la décision de LFI. Mais je ne souhaite cependant pas réintégrer le parti. Je garde mes idées, mes combats près de moi. Mais après tout ce qu’il s’est passé je ne peux pas réintégrer ce mouvement, ni celui-là, ni un autre », a toutefois écrit sur Twitter Taha Bouhafs.

Après le retrait d’une première accusatrice dans la procédure devant le Comité de respect des principes (CRP) du mouvement, en février, la deuxième accusatrice a indiqué ne pas souhaiter porter plainte ni confronter Taha Bouhafs à ses accusations, a indiqué une source proche de la direction de LFI, confirmant une information de BFMTV