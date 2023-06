07h19 : Laurent Nuñez avertit les black blocs

« Les casseurs et les black blocs, nous les attendons de pied ferme et nous les disperserons », a assuré hier soir le préfet de police de Paris. Ils « viennent pour semer le chaos, le désordre (…) Ils viennent pour perturber la manifestation », a poursuivi Laurent Nuñez sur BFMTV, en appelant « à la responsabilité des uns et des autres » pour ne pas se mêler à ces radicaux.

Contre la réforme des retraites quelque 250 actions sont prévues en France, qui devraient réunir 400.000 à 600.000 personnes, dont 40.000 à 70.000 dans la capitale, selon les autorités. Quelque 11.000 policiers et gendarmes seront déployés dont 4.000 à Paris, où un millier de radicaux, dont certains venus de l’étranger, sont attendus, selon des sources policières.