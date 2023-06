La CFDT est sur une dynamique positive. Le nombre d’adhérents du syndicat a augmenté en 2022 de 1,32 %, une tendance confirmée début 2023 dans le sillage du mouvement contre les retraites avec 43.116 nouveaux militants, a annoncé la Confédération dans un communiqué lundi.

« Au 31 décembre 2022, la CFDT comptait 612.205 adhérents et adhérentes ce qui représente une hausse de 1,32 % par rapport à 2021, soit 7.971 adhérents de plus à quasi-parité, avec 51 % de femmes et 49 % d’hommes », écrit le premier syndicat français.

« Par ailleurs, la mobilisation massive et historique contre la réforme des retraites a permis de poursuivre cette tendance de manière exceptionnelle. 43.116 travailleurs et travailleuses nous ont en effet rejoints depuis le début de l’année 2023 ».

La CFDT « va mener des campagnes de syndicalisation pour continuer sur cet élan », précise-t-elle.