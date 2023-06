A quoi faudra-t-il s’attendre mardi 6 juin dans les gares et aéroports ? Du côté de la SNCF, le trafic sera « très légèrement perturbé » pour la nouvelle et 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites « avec 9 trains sur 10 en circulation en moyenne nationale », et il sera « normal » en Ile-de-France sur l’ensemble du réseau de la RATP, ont annoncé dimanche les autorités ferroviaires.

« La circulation des trains SNCF Voyageurs sera très légèrement perturbée mardi 6 juin en raison du mouvement social national interprofessionnel, avec 9 trains sur 10 en circulation en moyenne nationale et quelques adaptations possibles sur certaines lignes », a indiqué la compagnie ferroviaire dans un bref communiqué. Du côté des transports à Paris et en Ile-de-France, « le trafic sera normal » sur l’ensemble du réseau souterrain et de surface, a indiqué la RATP à l’AFP.

Des vols annulés à Paris-Orly

Les syndicats appellent mardi à une 14e journée de mobilisation interprofessionnelle, deux jours avant l’examen au Parlement d’une proposition de loi du groupe Liot visant à annuler le recul de l’âge de départ à la retraite à 64 ans.

Outre des grèves annoncées chez les électriciens et gaziers, dans les transports aériens, un tiers des vols sont annulés au départ de Paris-Orly.





#Perturbations | Mouvement social national interprofessionnel du 6 juin 2023. pic.twitter.com/eEdql7NkwY — Direction générale de l'aviation civile 🇫🇷🇪🇺 (@DGAC) June 1, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Quelque 250 actions sont prévues en France, qui devraient réunir 400.000 à 600.000 personnes, dont 40.000 à 70.000 dans la capitale, selon les autorités. Une mobilisation loin du record du 7 mars (1,28 million de participants selon la police), mais qui reste élevée, après un 1er-Mai mobilisateur.