Entre les grèves pour le salaire et les conditions de travail des cheminots et celles contre la réforme des retraites, le trafic SNCF a été régulièrement perturbé ces derniers mois. Et si les usagers « occasionnels » ont, en théorie, été remboursés pour chaque annulation, les abonnés n’ont eu droit à rien. La direction de la SNCF a donc décidé de faire un geste pour une « vingtaine de milliers » de clients très fidèles, selon les informations du Parisien.

SNCF Voyageurs a ainsi annoncé à des associations d’usagers « une mesure exceptionnelle à tous les titulaires d’un abonnement Max Actif +/Max Actif, correspondant à une minoration de 50 % sur la mensualité de juin ». De leur côté, les titulaires du « forfait LGV », qui permet de circuler librement sur une seule ligne, auront droit à « entre 15 et 20 % du montant de leur forfait en fonction des mois impactés par les grèves, et ce jusqu’à 50 % si trois forfaits mensuels sont impactés ».









Les voyageurs concernés doivent déposer une demande de dédommagement, avec justificatifs, au cours du mois de juin. Par ailleurs, les abonnés de lignes Intercités lors des premiers mois de 2023 seront remboursés à hauteur du 50 % du montant de l’abonnement, a annoncé le ministre des Transports, Clément Beaune. Les « voyageurs réguliers », qui ont effectué plus de cinq allers-retours dans le mois, recevront, eux, un chèque de 100 euros.