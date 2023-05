Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Elisabeth Borne va-t-elle réussir à relancer le dialogue social ? Il ne va pas falloir attendre longtemps pour avoir un début de réponse. Les syndicats sont en effet attendus ce mardi et mercredi à Matignon pour la première fois depuis la promulgation de la très contestée réforme des retraites, qui pourrait les placer « en position de force » dans les négociations. Après une rencontre avec l’intersyndicale début avril qui avait tourné court, la Première ministre reçoit cette fois chacune des cinq organisations représentatives, sans ordre du jour précis. Alors qu’elle souffle ce mardi sa première bougie à Matignon, elle s’entretiendra en fin d’après-midi avec FO et la CFDT. Puis mercredi matin avec la CFE-CGC et la CFTC, avant la CGT l’après-midi.

Lundi soir sur TF1, Emmanuel Macron a une nouvelle fois voulu montrer que pour lui la page de la réforme des retraites était tournée. Face à Gilles Bouleau, le président de la République a fait le tour de nombreux sujets esquissant ainsi la suite de son quinquennat. Guerre en Ukraine, impôts, investissements de multinationales étrangères, salaires…. 20 Minutes fait le point sur les principales annonces du chef de l’Etat.

A partir de ce mardi, Cannes redevient comme chaque année la capitale mondiale du cinéma. Pour son 76e Festival, la ville va dérouler son tapis rouge à une pléiade de stars, dont Harrison Ford, Natalie Portman ou encore Johnny Depp, décrié après les accusations de violences conjugales l’ayant visé mais tête d’affiche du film d’ouverture. Au total 21 films brigueront la Palme d’or, sur fond de possibles perturbations des opposants à la réforme des retraites. Parmi eux, quatre films français très prometteurs sont en compétition pour cette édition 2023. Alors avant même la cérémonie d’ouverture, notre journaliste Caroline Vié fait le point pour vous sur les chances qu’ont les Français de séduire le jury.