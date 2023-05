Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Les opposants à la réforme des retraites sont une nouvelle fois suspendus à une décision des Sages. Le Conseil constitutionnel doit se prononcer ce mercredi sur une deuxième demande de référendum d’initiative partagée (RIP) faite par la gauche. Mais, même si les socialistes se disent « très raisonnablement optimistes », les parlementaires de la Nupes misent davantage sur le 8 juin, jour d’examen par l’Assemblée nationale d’une proposition de loi du groupe Liot visant à abroger la réforme.

Alors que l’été ne sera là que dans 50 jours, le Var manque déjà d’eau. La majorité du département a donc été placée mardi en alerte sécheresse renforcée tandis que les communes littorales ont elles été placées en alerte. Dès la mi-février, le préfet avait lancé un « cri d’alarme » et placé la majorité du département (85 communes) en alerte sécheresse (le deuxième niveau sur quatre), tandis que deux communes - Riboux et Saint-Zacharie - étaient en alerte renforcée (le troisième niveau). Mais depuis la situation ne s’est pas arrangée « avec une pluviométrie printanière très basse, avec 75 à 80 % de déficit sur mars-avril », selon Julian Assante, chargé de mission à la Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM). D’où le placement désormais de ces 85 communes en alerte renforcée.

Le 21e classement annuel de Reporters sans frontières (RSF) n’est pas rassurant. Propagande politique, manipulations économiques, faux contenus générés par l’intelligence artificielle : cette édition 2023 pointe en particulier les effets de la désinformation sur la liberté de la presse dans le monde. Le classement est lui sans changement majeur. Le pays le mieux noté est toujours la Norvège et le dernier la Corée du Nord. La France est 24e et gagne deux places. Globalement, les conditions d’exercice du journalisme sont mauvaises dans 7 pays sur 10.