Les artistes dans la rue. C’est une manifestation placée sous le signe du happening qui s’est tenue, dans la matinée de ce lundi 1er mai. Le cortège, composé entre 10.000 et 15.000 personnes, n’a donné lieu à aucun débordement majeur. Au contraire, plusieurs artistes avaient décidé de montrer, à leur façon, leur colère face à la réforme des retraites. Car c’était bien cette réforme qui était encore sur toutes les lèvres.

Symbolique procession muette

Ici, un groupe de comédiennes lilloises a défilé en silence, toutes grimées en manifestantes blessées à l’œil et bâillonnées par un morceau de scotch où on pouvait lire 49.3. A la tête de cette symbolique procession muette, on pouvait reconnaître Corinne Masiero, l’interprète de Capitaine Marleau, la série de France 2, dont l’engagement politique n’est plus démontré.









Un peu plus loin, c’est une figure connue du monde artistique et politique de Lille qui avait choisi de contester, à sa façon, la réforme des retraites. Alessandro Di Giuseppe, alias le Pap 40, est un ancien candidat fantasque aux élections législatives. Son credo : jouer les évangélistes capitalistes, déguisé en prêtre. Avec l’ironie comme arme principale.

Bref, on ne s’est pas ennuyé au sein du cortège avant, pour certains, d’aller poursuivre la journée au festival international de la soupe baptisé la Louche d’Or. Un événement lillois incontournable qui peut accueillir jusqu’à 40.000 visiteurs.