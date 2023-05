Manifestation du 1er-Mai EN DIRECT : L’intersyndicale appelle à une « mobilisation exceptionnelle »

10h04 : A Paris, un parcours entre la place de la République et Nation

On ne change pas une équipe qui gagne. Comme à l’accoutumée, le cortège parisien s’élancera à 14h30 de la place de la République pour rejoindre Nation, en passant par Bastille. La RATP a annoncé la fermeture dès 11 heures de plusieurs stations aux abords du cortège : Oberkampf sur les lignes 5 et 9, Saint-Ambroise, Voltaire, Charonne et Rue des Boulets sur la ligne 9, ainsi que Filles du Calvaire sur la 8.