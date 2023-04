Le 1er mai s’annonce bouillant. Alors que la très contestée réforme des retraites a été adoptée, les traditionnels défilés de la Fête du travail se transformeront en véritable tribune pour les opposants à la réforme. Partout en France, des manifestations sont annoncées pour faire entendre l’opposition de la rue à l’allongement de l’âge de départ à la retraite. Après quelques jours d’accalmie où les casseroles ont quand même résonné, les autorités craignent des débordements dans les cortèges.

Invité ce vendredi matin sur Europe 1, le ministre de l’Intérieur a promis une mobilisation « sans précédent » des forces de l’ordre pour sécuriser les manifestations, notamment dans certaines villes où les débordements sont fréquents. « Il peut y avoir un certain nombre d’individus radicaux qui se sont donné rendez-vous à Paris, à Nantes et à Rennes. C’est pour cela que nous avons mobilisé de façon sans précédent le nombre de policiers et de gendarmes. »





« Il y a un certain nombre d'éléments radicaux qui se sont sans doute donné rendez-vous à Paris, à Nantes et à Rennes. C'est pour cela que dans ces villes nous avons mobilisé de façon sans précédent le nombre de policiers et de gendarmes », annonce @GDarmanin sur #Europe1 pic.twitter.com/h4QwbYn0l3 — Europe 1 (@Europe1) April 28, 2023







Gérald Darmanin annonce déjà « quatre unités de forces mobiles » pour chacune des villes de Nantes et Rennes. « Nous nous donnons tous les moyens pour que les manifestations se passent le mieux possible. La consigne que j’ai passée au préfet, c’est de protéger les manifestants et d’interpeller les fauteurs de troubles », a ajouté le ministre.

Deux manifs déjà annoncées à Rennes

A Paris, le cortège s’élancera de la place de la République à 14 h 30 et prendra la direction de la place de la Nation. A Nantes, le rassemblement est prévu à 10 h 30 au départ des Nefs.









A Rennes, un premier défilé est annoncé à 10 heures au départ de la place du Gast, dans le quartier populaire de Maurepas. Un choix traditionnel de quitter le centre-ville pour les défilés du 1er-Mai. Mais le syndicat Sud Solidaires annonce un deuxième rassemblement à 14 heures place de Bretagne. Des appels à occuper les places de villes toute la journée et toute la nuit circulent également sur les réseaux sociaux.