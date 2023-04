Elle a pris le micro, s’est levée et s’est plantée face à la Première ministre. Mercredi, lors de la 5e édition des Rencontres jeunesse de Matignon, une étudiante de 21 ans a exprimé sa colère face à la cheffe du gouvernement.

« Nous nous sommes abstenus aux présidentielles pour ne pas choisir entre la peste et le choléra, puis, nous nous sommes abstenus parce que nous ne voulions pas voter pour des personnes qui ne comprendraient pas les enjeux et voteraient pour des lois qui ne les concerneraient pas », a déclamé la jeune femme avec assurance.

« Si nous sommes vraiment la priorité, laissez-nous la place »

« J’ai 21 ans, Madame la Première ministre, vous en avez le triple. Vous avez eu 41 ans de plus que moi pour comprendre et pour apprendre à écouter. Aujourd’hui, j’ai l’honneur de parler devant vous, je vous demande l’honneur d’être écouté », a-t-elle poursuivi.

« Si vous voulez vraiment notre avis, si nous sommes vraiment la priorité, laissez-nous la place. Nous sommes talentueux, multiples, réfléchis, intelligents. Aujourd’hui, dans cette salle, et ailleurs partout en France, il y a des jeunes qui feront d’excellents ministres j’en suis sûr. Comme tous les jeunes dans cette salle, je vous demande d’agir vraiment afin que ces rencontres jeunesses de Matignon soient plus qu’un coup de com', pour une fois », a conclu l’étudiante, sous le regard moqueur d’Olivier Véran.

Ces derniers jours, plusieurs membres du gouvernement ont été interpellés. En visite mercredi en Alsace, Emmanuel Macron n’a pas échappé aux critiques.