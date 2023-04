La comparaison des régimes de retraites en Europe est toujours périlleuse. Emmanuel Macron s’y était essayé fin mars en voulant défendre la réforme du régime des retraites, repoussant l’âge de départ à 64 ans, et dont la loi a été promulguée le 14 avril. Un exercice difficile, car les règles sont différentes selon les pays, nous expliquait le politologue Bruno Palier. Sur Facebook, un post viral, partagé plus de 40.000 fois, le tente aussi en reprenant des données datées ou tronquées.

Si l’on regarde ce tableau, on peut être amené à conclure que nos voisins européens cotisent moins d’années que les Français (43 ans indiqué dans le tableau, à comprendre au sens général, les annuités dépendant aussi de la durée d’assurance et de l’âge d’entrée dans le régime). Ainsi, les Allemands cotiseraient seulement 35 ans d’après ce tableau, les Espagnols, 37, la Grèce, le Portugal et la Hongrie, 40 ans, les Italiens, 42 ans.

FAKE OFF

Mais ces données sont erronées ou ne prennent pas en compte les règles spécifiques des régimes de retraite. Un document de travail du Conseil d’orientation des retraites (COR), daté de janvier 2022, s’est penché sur la question des âges et durées de retraite dans huit pays européens, au Canada et au Japon.









Dans le tableau diffusé sur Facebook, les âges légaux de départ et les années de cotisation sont comparés. Deux entrées intéressantes, mais au vu des grandes différences entre les systèmes de retraites, des points doivent être précisés. Le COR explique ainsi que les âges légaux de départ permettent des comparaisons internationales « avec relativement peu d’ambiguïtés, mais ils ne rendent pas compte des comportements effectifs vis-à-vis des retraites ». D’autres indicateurs sont ainsi généralement retenus comme les âges effectifs de liquidation des droits ou de sortie du marché du travail.

A quel âge part-on à la retraite ?

Au sujet des âges légaux d’ouverture des droits, il y a là aussi plusieurs variables possibles selon les pays : l’âge à partir duquel il est possible de faire valoir ses droits à la retraite, l’âge auquel il est possible de percevoir une pension de retraite à taux plein, l’âge d’activation d’une surcote ou encore l’âge de mise à la retraite d’office. Il existe, en outre, des possibilités de départ anticipé à la retraite sous certaines conditions de durée d’assurance ou de carrière, d’âge de début d’affiliation ou de nature des emplois exercés.

Des textes législatifs adoptés entraînent, par ailleurs, un recul progressif de l’ouverture des droits jusqu’en 2050 pour l’Italie, par exemple. Le COR a détaillé ces informations dans le graphique ci-dessous.





Capture d'écran du graphique du Conseil d'orientation des retraites sur les âges inconditionnels d'ouverture des droits au 1er janvier 2022 et à terme (à noter que ce tableau ne prend pas en compte la réformé promulguée en France entretemps). - Capture d'écran/COR

Des données et comparaison erronées

Sur les réseaux sociaux, le tableau présenté ne prend pas en compte ces spécificités, voire compare de manière erronée des chiffres. Ainsi en Allemagne, il faut avoir cotisé 45 années pour pouvoir partir à taux plein. A partir de 63 ans, il est possible de partir avec seulement 35 années de cotisation, comme mentionné dans le tableau, mais il y aura alors une décote de la pension. L’âge inconditionnel d’ouverture des droits est de 65 ans et dix mois (et non 62).

En France, avec la promulgation de la loi, l’âge légal sera progressivement relevé à partir du 1er septembre 2023, à raison de 3 mois par année de naissance pour atteindre la cible de 64 ans en 2030. Le taux plein est maintenu à 43 années de cotisation. Pour les carrières longues, il sera possible de partir un peu plus tôt en fonction de l’année de naissance, de l’âge d’entrée sur le marché du travail et des trimestres cotisés (la CFDT le détaille dans un tableau ici).

Des âges de départ relevés, mais moins d’années de cotisation en Italie et en Espagne

En Italie, le système est un peu plus complexe : l’âge inconditionnel de départ est de 67 ans (et non 66), mais il est possible de partir de manière anticipée quel que soit l’âge à compter de 42 années et 10 mois de cotisation pour les hommes et de 41 ans et 10 mois pour les femmes. Il existe aussi une palette de dispositifs de retraite anticipée avec des critères spécifiques. L’âge de départ sera progressivement relevé pour atteindre 69 ans en 2050.









En Espagne encore, l’âge de départ est progressivement relevé pour parvenir à 67 ans en 2027, selon une réforme de 2011. En 2023, si la durée de cotisations est inférieure à 37 ans et neuf mois, l’âge d’ouverture des droits est fixé à 66 ans et quatre mois, indique le ministère du Travail espagnol sur son site. Il est possible de partir plus tôt, à 65 ans, si la personne a cotisé ces 37 ans et neuf mois ou plus. Adoptée en mars 2023, la réforme du gouvernement de gauche, qui n’a pas suscité de manifestations, n’a pas touché à l’âge de départ. Elle prévoit notamment de faire davantage contribuer les hauts revenus à l’équilibre financier du système.