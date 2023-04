Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Emmanuel Macron est bien décidé à tourner la page de la crise liée à la reforme des retraites. Pour cela, et à la suite de son allocution de lundi, le chef de l’Etat va se rendre ce mercredi sur le terrain, pour un déplacement sur le thème de la réindustrialisation. Il est attendu à Muttersholtz pour y visiter l’entreprise Mathis, spécialisée dans la construction en bois et intervenant sur plusieurs chantiers pour les Jeux olympiques de Paris 2024. L’intersyndicale a d’ores et déjà appelé à un rassemblement à midi dans cette petite ville alsacienne, demandant aux manifestants de se munir de casseroles ou de couvercles pour « mieux se faire entendre » et montrer que « la page retraites est loin d’être tournée ».

La bataille sur les retraites n’est peut-être pas terminée à l’Assemblée nationale. Les députés de Liot ne comptent en effet pas déposer les armes tout de suite. Déjà à l’initiative d’une motion de censure transpartisane du gouvernement qui avait échoué à 9 voix près, le groupe « réfléchit sérieusement » à mettre à l’agenda de l’Assemblée une proposition de loi pour abroger la réforme, a indiqué mardi une source chez Liot. Celle-ci n’aurait besoin que d’une majorité simple pour être approuvée. « Il faut se rappeler que personne n’a voté sur l’article 7 à l’Assemblée, on pense vraiment qu’on peut gagner », a confié cette source. Pour atteindre cet objectif, ces députés comptent sur leur niche parlementaire du 8 juin prochain.

L’AC Milan peut dire merci à ses joueurs français. L’équipe italienne, qui ne s’était plus qualifiée pour une demi-finale de Ligue des champions depuis la saison 2006-2007, a obtenu sa place dans le dernier carré mardi soir à Naples, grâce à un match nul (1-1) suffisant après la victoire de l’aller (1-0). Olivier Giroud a ouvert la marche peu avant la mi-temps (43e), après une offrande de Rafael Leão, auteur d’une sublime course de 70 mètres. Surtout, l’histoire aurait pu être différente si Mike Maignan n’avait pas repoussé, à la 82e, le penalty de Khvicha Kvaratskhelia. Ce n’est rien de moins que son troisième arrêt sur cinq « penos » cette saison, en club comme en sélection.