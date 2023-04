Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap pour vous aider à y voir plus clair.

Le bras de fer continue sur la réforme des retraites. Les opposants à la loi promulguée dans la nuit de vendredi à samedi ont une nouvelle fois fait entendre dans la rue leur mécontentement. L’allocution télévisée d’Emmanuel Macron lundi soir a ainsi été accueillie partout en France par des concerts de casseroles de manifestants déterminés à montrer qu’ils ne souhaitaient pas l’écouter. Ces actions ont parfois été suivies de manifestations sauvages émaillées de dégradations. Au total, l’ONG altermondialiste Attac, qui avait lancé un appel à des « casserolades » devant les mairies, a recensé « plus de 300 rassemblements » dans le pays.

Emmanuel Macron n’a pas non plus réussi à convaincre les syndicats. Dans un communiqué lundi soir, l’intersyndicale a ainsi estimé que les propos du président « démontrent qu’il n’a toujours pas compris la colère qui s’exprime dans le pays ». Elle a donc de nouveau appelé à faire du « 1er mai une journée de mobilisation massive, unitaire et populaire » contre la réforme des retraites.

Le Soudan est au bord de la guerre civile. Les combats de rue et les bombardements gagnent en effet en intensité à Khartoum. Depuis samedi, selon l’ONU, plus de 185 personnes ont été tuées et au moins 1.800 blessées alors que deux généraux s’affrontent pour le contrôle du pouvoir. Lundi soir, l’Union européenne a par ailleurs annoncé que son ambassadeur avait été « agressé dans sa résidence » à Khartoum. Et, selon le secrétaire d’Etat des Etats-Unis Antony Blinken, un convoi diplomatique américain a essuyé le même jour des tirs, mais personne n’a été blessé.

La Chine est en train de mettre derrière elle les problèmes économiques liés aux restrictions sanitaires. Le pays a enregistré au premier trimestre une nette accélération de sa croissance, selon des chiffres officiels publiés ce mardi, les premiers depuis 2019 à évaluer un trimestre complet sans l’impact de la politique du « zéro Covid ». Le produit intérieur brut chinois a ainsi progressé sur un an de 4,5 %. D’un trimestre à l’autre, la croissance est en hausse de 2,2 %, après une stagnation sur la période octobre-décembre.