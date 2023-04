11h45 : « Continuer la lutte » et prévenir le découragement à gauche

La validation de la réforme et le rejet du référendum d’initiative partagée constituent un revers pour la Nupes. Une seconde demande de RIP a été déposée dès jeudi pour tenter de remédier aux failles de la première version, et certains à gauche y placent de raisonnables espoirs, tels les sénateurs socialistes. « On va déposer un troisième RIP voire d’autres si on a le temps », a même lancé en privé un responsable du PS.

Mais d’autres n’y croient pas, à l’image de la secrétaire nationale d’EELV Marine Tondelier, qui a glissé à propos de la décision du Conseil constitutionnel qui sera prise le 3 mai : « Ce sera pareil, rejeté… » La cheffe de parti accuse le coup, « choquée » par cet échec du RIP. Mais elle a promis : « les partis, les syndicats, les Français ne passeront pas à autre chose ».

En effet, pour « continuer la lutte », la gauche compte grossir les rangs des manifestations, particulièrement le 1er mai avec l’intersyndicale, traditionnel rendez-vous à gauche qui devrait être plus massif qu’habituellement. Mais pour le responsable PS cité plus haut, « d’ici au 1er mai, il ne peut pas y avoir de manifestations toutes les semaines » : « il y a une forme d’épuisement, les gens en ont marre de manifester pour rien, avec le risque que ça s’effiloche », a-t-il prévenu.