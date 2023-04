Des semaines qu’il attendait ça. Alors, quand le Conseil constitutionnel a validé le texte, quasiment dans la version que voulait le gouvernement, Emmanuel Macron n’a pas attendu une minute de plus. Malgré une nouvelle manifestation spontanée et les suppliques « solennelles » de l’intersyndicale, le président a promulgué son impopulaire réforme des retraites dans la nuit.









Le Président de la République disposait de quinze jours après la validation de la plupart des mesures de la réforme vendredi par le Conseil constitutionnel pour apposer sa signature, lui donnant ainsi force de texte. Mais le gouvernement, ballotté par la puissance des manifestations, veut avancer. « Il n’y a ni vainqueur ni vaincu », a assuré vendredi soir la Première ministre Elisabeth Borne, évoquant « la fin du cheminement institutionnel et démocratique » du texte adopté à l’Assemblée après un 49.3. Malgré la validation des principaux élements du texte, dont le passage de l'âge légal à 64 ans, et le retoquage de l'index sénior et du référendum voulu par la gauche, le Conseil constitutionnel a reconnu le «caractère inhabituel» de l'accumulation de procédures visant à restreindre les débats au Parlement.